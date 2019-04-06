TRT Spor'da yayınlanan "Sporcu Vizesi" programı bu hafta Başakşehir'in tecrübeli ismi Gökhan İnler'in Napoli'deki yaşamını konu alıyor. Siyamend Kaçmaz'ın sunduğu ve sporcuların hayatlarını konu olan programda bu hafta Gökhan İnler ile futbolun adeta oksijen gibi solunduğu Napoli'den renkli görüntüler var. Napoli'de forma giydiği 4 yılda efsaneleşen ve yıllar geçse de şehre her gittiğinde mega star gibi karşılanan Gökhan İnler; önlüğü giydi, mutfağa girdi ve pizza hamuru açıp, pişirdi. Attığı her adımda yolu kesilen ve büyük bir ilgi ile karşılaşan İnler; oradaki yaşamını, İstanbul'daki hedeflerini, sokak canlıları için projelerini ve kurduğu spor ve eğitim vakfını anlattı.

Geçen hafta Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un yaşantısına konuk olan ve oyuncunun milli takıma geliş yolculuğunu ekrana taşıyarak dikkatleri üzerine çeken Siyamend Kaçmaz'ın sunduğu "Sporcu Vizesi", bu haftaki programında oynadığı her takımda kupa kaldıran Gökhan İnler'e Napoli'de gösterilen inanılmaz ilgiyi ekrana taşıyacak. Yoğun ilgiden sokaklarda neredeyse yürüyemeyecek duruma gelen İnler'i trafik ışığında görüp tanıyan sürücüler bile oyuncunun fotoğrafını çekmek için adeta bir biri ile yarıştıkları renkli görüntüler, özellikle pizza pişirirken ortaya çıkan güzel ve sıra dışı görüntüler, eğlence dolu anlar bu programda olacak. Sporcu Vizesi, pazar günü TRT Spor'da saat 11.00'de ekrana gelecek.

DHA