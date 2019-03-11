Sporcu-taraftar saldırıları

İngiltere Championship derbisinde tribün şiddeti yaşandı. Sahaya giren Birmingham City taraftarı, Aston Villa'nın kaptanı Jack Grealish'i yumrukladı. Saldırgan tutuklandı. Oyuna devam eden Grealish galibiyeti getiren golü attı.

Tüm dünyada büyük yankı bulan bu olay akıllara daha önceki yıllarda saha içinde yaşanan anları getirdi.

Monica Seles’e kortta bıçakla saldırdılar

1993 yılında spor tarihinin en kötü anlarından biri yaşandı. 30 Nisan’da Hamburg’ta tenis tarihinin en başarılı isimlerinden Monica Seles, Magdalena Maleeva ile karşılaşırken korta giren Gunter Parche, 23 santimetrelik bir bıçağı Seles’e sapladı. 38 yaşındaki Parche’nin bir Steffi Graf fanatiği olduğu ortaya çıktı. Eğer bıçak darbesi bir iki santimetre daha kaysa Seles ömür boyu felç kalabilirdi. İki yıl kortlardan uzak kalan Seles’e o dönem spor dünyasından büyük destek gelmişti. Seles saldırıdan sonra bir daha eski formuna ulaşamadı.

Cantona'dan 'kung-fu' tekmesi

Eric Cantona, 1995 yılında Selhurts Park'ta tribünde duran ve kendisine hakaretler yağdıran Crystal Palace taraftarı Matthew Simmons'a bir 'kung-fu' vuruşu gerçekleştirdi. Fransız futbolcu bu davranışından dolayı 8 ay ceza aldı.

Boban’ın polise attığı tekme olayları ateşledi

1990 yılının Mayıs ayında Dinamo Zagreb ve Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Futbol tarihinin en unutulmaz maçlarından birine ev sahipliği yapan Maksimir Stadyumu’nda iki taraftar grubu arasında kavga çıktı. Hırvat futbolcu Zvonimir Boban’ın o sırada taraftarı döven polise attığı tekme olayları da ateşledi. 59 polis, 79 taraftar yaralandı ve olaylar Yugoslavya iç savaşına doğru gitti.

Evra’ya büyük ceza

2017’de UEFA Avrupa Ligi’nde Vitoria-Marsilya maçı öncesi Patrice Evra kendi taraftarına tekme attı. Evra, büyük bir ceza alırken kulübü Marsilya da sözleşmesini feshetti.

Megafonla sataştı

1997'de Pakistan ve Hindistan arasında Kanada’nın Toronto kentinde oynanan bir kriket maçında Hintli bir taraftar Pakistanlı Inzamam-ul Haq’a megafonla sataştı. Bunun üzerine de ipler koptu. Sinirlenen Inzamam kalabalığın arasına daldı ve taraftara saldırdı. İkili arasındaki kavga saha içine kadar geldi.

Kaynak: TRT SPOR