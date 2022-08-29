Sporcu kardeşler Hollanda’dan madalyayla döndü

İSTANBUL, (DHA)- Bağcılar Belediyesi sporcuları Yahya Gürbüzer ve kardeşi Fatma Gürbüzer, Hollanda’da düzenlenen ve 24 ülkeden 94 sporcunun mücadele ettiği World Boccia Challenger turnuvasında, Slovenya takımını 7-3’lük skorla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Milli Takımı, 1-6 Ağustos 2022 tarihleri arasında Hollanda’nın Veldhoven kentinde düzenlenen World Boccia Challenger turnuvasına katıldı. 24 ülkeden 94 sporcunun iştirak ettiği dev turnuvada Bağcılar Belediyesi sporcularından Yahya Gürbüzer ile kardeşi Fatma Gürbüzer de Türk milli takımının kadrosunda yerini aldı.

FİNALDE SLOVENYA’YI 7-3 YENDİLER

Büyük spor organizasyonunda rakiplerini eleyen Gürbüzer kardeşler, finalde Slovenya takımıyla karşılaştı. Zorlu geçen etapta rakibini 7-3 mağlup eden kardeş sporcular, üçüncü olarak bronz madalyayı kazandı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ülkemize gurur yaşatan ve Türk bayrağını yurt dışında dalgalandıran milli sporcuları tebrik etti. Boccia Milli Takımı, 22-29 Ağustos tarihlerinde Polonya, 6-14 Eylül tarihlerinde ise İtalya’da Türkiye’yi temsil edecek.