Sporcu fabrikasından farksız belediye: Adana Seyhan Belediyesi

Başkan Akay, “Gençler bizim geleceğimiz. Onları zihnen ve bedenen sağlıklı, eğitimli, donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlama konusunda spor çok önemli bir unsur. Hedefimiz başarılı sporcular yetiştirip, hem Türk sporunun gelişmesine katkı sağlamak hem de Adana’yı yeniden spor kenti haline getirmek” dedi.

ZEKİ, ÇEVİK, AHLAKLI VE DONANIMLI SPORCULAR YETİŞİYOR

Şakirpaşa Mega Spor Kompleksi, Akkapı Spor Kompleksi, Emre Gönlüşen Spor Kompleksi, Gürselpaşa Tenis Kortu, Füze Selami Spor Tesisleri ve Gürselpaşa Halı Saha Tesisleri’nde tecrübeli antrenörler gözetiminde 7-14 yaş grubundaki gençlere voleybol, hentbol, futbol, basketbol, muay-thai, jimnastik, satranç ve tenis olmak üzere 8 branşta ücretsiz eğitim veriliyor. Kişisel gelişim kurslarıyla da desteklenen gençlerin zeki, çevik, ahlaklı sporcu olmanın yanı sıra her açıdan eğitimli ve donanımlı bireyler haline gelmeleri sağlanıyor.

SEYHAN BELEDİYESPOR BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Farklı branşlarda faaliyet gösteren Seyhan Belediyespor’un lisanslı sporcuları da adeta birer başarı öyküsü yazıyor. Atletizmde erkeklerde Süper Ligde, kadınlarda da 1.ligde mücadele eden kentin tek takımı olan Seyhan Belediyespor’un hentbol erkek takımı 1.Ligde, Voleybol erkek ve kadın takımı 2.Ligde, basketbol erkeklerde de 2. Ligde başarı mücadelesi veriyor.

HER YERDE SPOR

Kısıtlama dönemlerinde “Balkonda spor”, “evde spor’ etkinlikleri ile sporu evlere taşıyan Seyhan Belediyesi, Kadın Fitness Salonu’nda da uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz pilates, step, aerobik ve fitness, zumba; her 8 ayrı bölgede açık havada, 2 saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde 120 -300 kişi arasında değişen katılımcıyla da sabah sporu yaptırıyor.

SPORA VE SPORCUYA DESTEK

Spor anlayışını “altyapı” üzerine kuran Seyhan Belediyesi, pandemi döneminde amatör sporculara, amatör spor kulüplerine ve okullara maddi ve ayni yardımlarla da desteğini sürdürdü. Bu dönemde 33’ü futbol, 62’si salon sporları olmak üzere toplam 95 amatör spor kulübüne nakdi, 10 okula ayni yardım, ilçenin 24 eski köyünde yaşayan gençlere muhtarlıklar aracılığıyla futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtımı yapıldı.



