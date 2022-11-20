Spor yazarları Türkiye - Çekya maçını değerlendirdi

Ay-Yıldızlılar, geçtiğimiz gün Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında İskoçya'yı Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle 2-1 yenmişti.

A Milli Futbol Takımımız, dün de Gaziantep'te oynadığı hazırlık karşılaşmasında Çekya'yı Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın bir özelliği daha mevcut. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Türkiye - Çekya maçı ile hakemlik kariyerine son vererek jübilesini yaptı. Tecrübeli hakem artık Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev alacak.





Karşılaşmayla ilgili spor yazarları değerlendirmelerde bulundular.

İŞTE YAZARLARIN DEĞERLENDİRMELERİ:

GEÇER NOT (SERKAN AKCAN)

Diyarbakır’daki İskoçya maçının ardından dün gece Gaziantep’te Çekya’ya karşı güçlü bir oyun başlangıcı yapmak önemliydi. Kuntz, yine 3-4-3’ü tercih etti fakat bazı isimleri değiştirdi. Sağ stoperde Samet Akaydın oynarken, Çağlar merkezde kaldı, Ozan Kabak ise sol stoper oldu. Onu rBulut’un sağ kanat beki olarak göz doldurur bir performansa çıkması dikkat çekiciydi. Çünkü o bölgede Zeki’ye yakın standartlara yaklaşmamız gerekiyordu. Keza Eren Elmalı’nın sol bek rolünü yine doğru oynadığı söylenebilir. Merkezde Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan’ın oyunumuza pozitif katkıları oldu. Kaptan Hakan, en iyi milli maçlarından birini oynamış olabilir. Hakan'ın, kulüp standardına çıkması hepimizi olduğu gibi Kuntz’u da gelecek adına umutlandırmıştır. Enes Ünal’ın son 1 yıldaki gelişimi göz kamaştırıcı doğrusu.

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Enes'i ikna etmek gerekiyor

Kuntz’un göreve geldiği gün kadrodan çıkardığı Enes’in Getafe’de teknik direktör Sanchez Flores’le yaşadığı dönüşüm milli takımda da devam ediyor. Cengiz Ünder’in pası akıl doluydu ama o pası asiste çevirmek için çok usta bir santrfor vuruşu gerekiyordu. Enes de onu yaptı. Şimdi sırada önce Kuntz’u sonra hepimizi EURO2 024 yolunda bu takımın birinci santrforu olacağına ikna etmesi lazım. Peşinen söyleyeyim futbol kamuoyunun önemli bir bölümü Enes Ünal’ın saha duruşu, gelişimi ve yeteneklerine bakarak ikna olmaya dünden razı. Son olarak; Arda Güler’in tezahüratlar eşliğinde oyunu girişi, ilk kez A Milli Takım formasını Gaziantep’te giymesi gecenin en özel anlarından biri olarak tarihe not düşüldü.

BOL ALKIŞLI GECE (OLCAY ÇAKIR)

Çekya hazırlık maçı futbolda çok sık yaşanmayacak bazı şeylerin de özel gecesi oldu. Önce Cüneyt Çakır’ın 5 dakikalık veda yönetimine tanıklık ettik. Sonra ilerleyen dakikalarda tribünlerin 'Arda Arda' tezahüratlarına... Milli takım dün akşam; ilk kez forma giyenler ve deneyimliler olmak üzere iki farklı ruh halini sahaya yansıtacak 'Deneme' kadrosuyla sahaya çıktı. Bir hazırlık maçı için olması gereken de buydu. Deneyimliler kategorisinde özellikle Hakan Çalhanoğlu belki de sürekli onu eleştiri oklarına hedef yapan konuda bambaşka bir milli takım seviyesi gösterdi izleyenlere. İşte tam da ondan beklenen 'Sahiplenme' buydu. Oyunun lideriydi. Adeta bir futbol resitali sundu. Top kazanma dahil, futbolun mücadele ve estetik tarafına büyük katkı verdi. Attığı golle de adeta kendi hakkını kendisi teslim etti saha içinde.

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Daha çok birlikte oynasalar...

Diğer deneyimliler kategorisinde Cengiz’le birlikte bence sahanın yıldızları oldular. Cengiz, mükemmel asistiyle Enes’in de şansızlığını kırmasına katkı verdi. Enes’in gol atması milli takımın 'Atanları' kısmında önümüzdeki sürece umutları artıran bir başka konu oldu. 'Tutanlar' konusunda bu kadar deneme ne kadar doğru bilemiyorum ama yediğimiz talihsiz gol oyunda mücadelemizi kırmadı. Talihsizlikler kabul edilebilir ancak mücadele etmeme, özellikle de savaşmamanın kabul edilir tarafı yok milli takımda. Dün akşam üçlü savunmamız, kenar oyuncularımız, acemiliklerimiz bize 'Daha sık birlikte olunursa' bir çok şeyi çözer bu milli takım dedirtti.

İYİ OYUN, GÜZEL SONUÇ (METİN KARABAŞ)

Bir önceki hazırlık karşılaşmasında İskoçya’yı iyi bir oyun sonrasında mağlup etmeyi başaran Milli Takımımız, Çekya’yı konuk etti. Gaziantep’te oynanan maça AyYıldızlılar yine farklı bir kadro ile çıktı. Stefan Kuntz; kalede, savunmada, orta alanda ve hücumda değişikliğe gitti.

Baskıyı kurduk

Millilerimiz maça iyi başladı. Orta alanda rakibine üstünlük kuran AyYıldızlılar ön bölgede çoğalmakta zorlanmadı. Hakan ve Cengiz’le ataklara yön veren Milli Takımımız, ilk çeyrek sonrasında ataklarını sıklaştırdı. 31. dakikada Enes, Cemgiz Ünder’in asistinde, attığı golle bizi öne geçirdi: 1-0. Bu golden sonra da skoru artırmak için yüklendik. Özellikle golden sonraki beş dakikalık bölümde Çekya savunmasını bir hayli yıprattık. Takım olarak iyi işler yaptığımız ilk kırk beş dakikayı 1-0 önde kapattık.

Çabuk toparlandık

İkinci yarıda da oyunu kontrolümüzde tutamaya çalışırken, pas hataları yaptık. Çekya ise daha cesur ataklarla kalemize geldi. 56’da Cerny uzaktan vurdu, top Doğan’ın büyük hatası sonrası ağlarımıza gitti: 1-1. Bu golün ardından toparlanmamız uzun sürmedi. Ay-Yıldızlılar orta alandaki baskısını artırırken, tempoyu da kontrolünde tuttu. 70. dakikada Cengiz ceza sahasında Hakan’a oynadı. Hakan açısını kaybetmesine rağmen vurdu ve Millilerimiz bir kez daha öne geçti. Milli oyuncularımız mücadelenin büyük bölümünce sahaya istediklerini yansıtırken, oyun olarak sınıfı geçmeyi başardı. Gerek savunmada gerekse hücumda rakibine oranla çok daha iyi işler yapan Milliler sahadan 2-1 galibiyetle ayrılırken, İskoçya’dan sonra Çekya’yı da mağlup etmeyi başardı.