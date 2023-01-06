Geçen hafta Karagümrük karşısında şok bir mağlubiyet alan Trabzonspor Süper Lig'de 17. hafta maçında Giresunspor'u konuk etti. Bordo-Mavili takım rakibini 3 golle devirdi ve 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'un galibiyetini Fanatik Yazarları Olcay Çakır ve Erman Özgür kaleme aldı.









GBAMIN BARTRA'YI ARATMADI!

Abdullah Avcı, cezalı Marc Bartra'nın yokluğunda stoperde Stefano Denswil'i değil, orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i tercih etti. 27 yaşındaki futbolcu, Vitor Hugo ileiyi bir uyum yakaladı. Gbamin, savunmada kritik müdahaleler yaparken, geriden oyun kurma vetopu rakip yarı alana taşıma konusunda da son derece başarılıydı. Fildişili oyuncu, Giresunspor karşısında arkadaşı Bartra'yı aratmadı. Gbamin, 6 ikili mücadelenin 5'ini, 3 hava topunun tamamını kazanırken, sahada en fazla isabetli pas atan isim oldu.





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TREZEGUET ÇOK ÇALIŞTI

Mısırlı yıldız, dün Trabzospor'un en istekli oyuncularının başında geldi. Sol kanatta görev yapan Trezeguet, maç içerisindesürekli gezdi, sağ kanada geldi, ceza sahasına girdi. Başarılı futbolcu, takımına gol kazandırmak için elinden geleni yaptı, 3 kez faulle durduruldu. Trezeguet, 61'de Naci Ünüvar'ın oyuna girmesinin ardından sağ kanada geçti. Burada da aynı şekilde mücadelesine devam etti. Mısırlı oyuncu, 4 kez kaleyi yoklasa da ağları sarsamadı. Trezeguet, girdiği 11 ikili mücadelenin 6'sını kazandı.

UĞURCAN KALESİNİ KAPATTI

Yıldız file bekçisi için Karagümrük mücadelesi şanssız geçmiş vekalesinde 4 gol görmüştü. Uğurcan Çakır, bu yenilginin şokunu üzerinden attı, Giresunspor mücadelesinde başarılı bir performans sergiledi. 26 yaşındaki kaleci, ilk yarıda kritik bir kurtarış yaparken, ikinci yarıda yakın mesafeden arkadaşından seken topu tutmayı başardı. Uğurcan, Giresunspor'un savunmanın arkasına gönderdiği paslarda da zamanında çıkışlar yaparak tehlikeyi önledi.

ERMAN ÖZGÜR: TRABZONSPOR ŞOKU ÇABUK ATLATTI!

Trabzonspor hızlı bir giriş yaptı Giresunspor maçına. Özellikle Bakasetas'ın Bardhi'ye hazırladığı pozisyon bu hızlı girişin en net örneğiydi. Ancak Bardhi bu fırsatı harcadı. Giresunspor'un kendi yarı alanının ortasına kadar çekilerek yaptığı savunma, topu kazandığında ters toplarla bulduğu alanlar oyunun dengelemesini sağladı, iyi fırsatlar getirdi. Görkem ve Kuwas iyi seçimler yapsa bu bölümden gol çıkarabilirlerdi. Ömür, Bardhi etkisiz kalınca düşen üretkenliğe rağmen Trabzonspor'un imdadına futbol şansı yetişti. Kornerden gelen topta Bajic'in sırtına çarpan top gol olunca Trabzonspor kötü oyunun stresinden kurtulmuş oldu.

Giresun'un direnci kırıldı

2. yarıya daha oturaklı bir oyunla dönen de Trabzonspor oldu. Giresunspor'un oyun disiplininden kopmamasına rağmen Trabzonspor Abdülkadir Ömür'ün de iyi oynamaya başladığı 2. devrede pozisyonlar üretmeye başladı. Duran toplarda Onurcan-Maxi Gomez duellosundan 2 kez galip çıkan Onurcan, 3. denemede daha fazla dayanamadı ve Trabzonspor maçı garantiye aldığı golü 69'da Gomez'le buldu. Bu gol Giresunspor'un direncini de tamamen kırdı. Çıkış arayan Doğucan oyuna girer girmez Djaniny pasında golü yaparak kalan dakikaları formaliteye çevirdi. Trabzonspor, Karagümrük maçının şokunu çabuk atlattı. İlk yarıda vasat gözükmesine rağmen aldığı skor avantajını maçın 2. yarısında iyi oyunla da süsleyerek arttırdı ve hak ettiği 3 puanı almayı başardı.

OLCAY ÇAKIR: YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Ligimizde kritik haftalar yaşanıyor. Tam da derbi haftası olunca ve yaşananlar da düşünülünce her puan ekstra önemli hale geldi. Kısacası lig ısınıyor ve şu hengamede kazanmak çok kıymetli. Giresunspor mütevazı kadrosuyla, oynadığı doğru oyunla, tam bir teknik adam takımıydı. Büyüklerle oynadıkları maçlarda aldıkları puanlar düşünüldüğünde bu karşılaşma da her türlü sonuca açık hale gelmişti.

Doğru zamanda hamle

Trabzonspor, Fenerbahçe ile Karagümrük maçları arasındaki farklılaşan, başkalaşan oyununa sebep olan ‘rakip oyunları'nı çözerek maça başladı. Doğru analizle oynandı. Model Karagümrük maçının modeli olacaktı. Giresunspor doğru kapanan, temaslı oynayan, izin vermeyen oyunuyla Trabzonspor’u uzun süre orta atmaya, uzun oynamaya zorladı. Kendi kalesine attığı golle geriye düşen Giresunspor, beraberlik için geldikçe arka tarafta alan bırakmak zorunda kaldı. Ancak son pas ve bitiricilik sorunu yaşayan Trabzonspor golü yine bir Bakasetas ortasıyla buldu. Hamleler doğru zamanda geldi. Özellikle Naci 'uzun süre oynarım' mesajı verdi.

Gbamin'in faydası

Doğucan’la ‘uzak şut’ golü oyunu tamamen Trabzonspor lehine bitirmiş oldu. Karagümrük şoku böylece atlatıldı. Kazanmak, çok da iyi futbol olmadan farklı kazanmak yeni bir başlangıç için önemliydi. Trabzonspor doğru oyun stratejisi, isabetli pas, sabır oyunu kavramlarını hatırlayarak geçen yılın başlangıç formatına dönmüş oldu. 45 günlük arada Gbamin’i stopere monte eden Abdullah Avcı, böylece bu ihtiyaçlı döneminde oyuncusunu da yeni bölgesine alıştırmış olmanın faydasını gördü.