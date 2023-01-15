Süper Lig ’de dün akşam Konyaspor ’a konuk olan Kartal, kâbus gibi başlayan maçtan mutlu sonla ayrılmasını bildi. Henüz 57. saniyede geriye düşen Beşiktaş , sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk saniyelerinde Siyah-Beyazlılar, kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyordu. Topla buluşan Valentin Rosier, rakip oyuncuların baskısıyla karşılaşınca topu kalecisi Mert Günok’a doğru gönderdi. 33 yaşındaki oyuncu topu önce kontrol etmek istedi. Bu esnada top, Mert Günok’un ayağının altından kaleye yöneldi. Mert’in ayağının da temas ettiği top gol oldu.









PES ETMEDİLER

Tecrübeli kaleci son bir hamleyle golü engellemeye çalışsa da topun tamamı çizgiyi geçti. Mücadelenin başında gelen bu golle birlikte Beşiktaş zorlu deplasmanda 1-0 geriye düştü. Beşiktaş, Mert Günok’un ayağından sekerek filelere giden topun ardından, 3 sayıyla bu sezon kendi kalesine en çok gol atan takım oldu. Kartal, karşılaşmanın başında geriye düşse de pes etmedi. Cenk Tosun’un golüyle beraberliği yakalayan takımda son sozü 90+5’te Josef de Souza söyledi.









JOSEF KURTARDI

Son dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasına doğru gönderilen topta Konyaspor defansı araya girdi ancak top N’Koudou’da kaldı. N’Koudou’nun ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte Josef kontrol etti ve vuruşuyla Beşiktaş’ı 2-1 öne geçirdi.

KARTAL'DA ALKIŞLAR TAYFUR BİNGÖL'E

Konyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Tayfur Bingöl, 56’da teknik direktör Şenol Güneş’in kararıyla Welinton’ın yerine oyuna dahil oldu. Sahaya adım atar atmaz takımın savunma hattındaki gücünü artıran Tayfur, geriden yaptığı bindirmelerle hücum hattına da önemli destek verdi. Birçok pozisyonda rakip futbolculara gol izni vermeyen Tayfur, 90 artı 5’te Josef de Souza’nın attığı golün asistini yaparak günün kahramanlarından biri oldu.









ROMAIN SAISS GEÇİT VERMEDİ

Siyah-Beyazlılar’ın başarılı stoperi Romain Saiss, ilk 11’deki yerine dün Konyaspor karşılaşmasıyla geri döndü. Mert Günok’un kendi kalesine attığı gol dışında ev sahibi ekibin hücumcularına maç boyunca geçit vermeyen Saiss, stoper hattında görevini eksiksiz şekilde yerine getirerek teknik direktör Şenol Güneş’i mutlu etti.

MULEKA'DAN YANLIŞ SEÇİMLER

Wout Weghorst’un sürpriz ayrılığı sonrasında Cenk Tosun’la beraber Konyaspor karşısına takımın en önemli gol umudu olarak çıkan Jackson Muleka, beklentilerin altında kaldı. Yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Muleka, birkaç pozisyonda da bitiriciliğini konuşturmak yerine pas vermeyi tercih edince Konyaspor karşılaşmasını gol atamadan tamamladı.









BİTMEYEN ENERJİ GEDSON FERNANDES!

Portekizli yıldız, Konyaspor karşılaşmasında 90 dakika boyunca hiç düşmeyen enerjisiyle takımın en önemli güç kaynağı oldu. Maç boyunca hücum hattını etkin bir şekilde destekleyen Gedson, Cenk Tosun’un golünde asisti yaptı. Kara Kartal’ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes, Konyaspor karşısında 90 dakikalık performansıyla takımın dinamosu oldu. Mücadelenin başında 1-0 geriye düşen takımın moral olarak adeta çökmesi sonrasında devreye giren Portekizli futbolcu, ekibinin savunma ve hücum hattındaki bağlantısını etkin bir şekilde sağlamayı başardı. Bloklar arasında başarılı bir köprü olan Gedson, karşılaşma boyunca Konyasporlu futbolculara zor anlar yaşattı. Rakip ceza alanı önü ve çevresinde oldukça dinamik bir performans ortaya koyan Gedson, maçın başından sonuna kadar yıkılmayan tek isim olarak alkış topladı.

FANATİK'İN USTA YAZARLARI KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI KALEME ALDI

SERKAN AKCAN: HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Beşiktaş, Konya’da maça öylesine büyük bir kaleci hatasıyla başladı ki, kaleci Mert ayağının altından kaçırdığı topla 58. saniyede takımını 1-0 geri düşürdü. Adeta bir kamera şakası gibiydi. Şenol Güneş ise maça başlangıç planında büyük bir değişiklik yaparak Saiss’i Josef’in yanına 6 numaraya konumlandırırken Wellinton ile Tayyip Talha’yı stoper tandeminde kullandı. Acaba Güneş 3’lü mü oynayacak diye düşünürken Saiss’i orta sahada görmek sanırım en başta Faslı stoper için büyük bir sürprizdi. Mert’e geri pası veren Rosier de sanki golde en büyük hatayı kendi yapmış gibi bir ruh haline büründü. Zira Fransız sağ bek maçın içine bir türlü giremedi. Beşiktaş’ın sahada en çalışkan ismi yine Gedson Fernandes’ti. Konya deplasmanında bir an olsun geri adım atmadı, top kazandı sahanın yerinde arı gibi çalıştı. Güneş’in ligin ikinci yarısında sahada bir tane Gedson’a ihtiyacı var.

Cenk’e partner gerek

Cenk Tosun, Weghorst’tan sonra hücumun sorumluluğunu almak için çok çaba sarf ediyor. Bazen eforunu boşa harcıyor, bazen yoğrulup toptan fazla uzak kalıyor ama fırsat geldiğinde hâlâ ilk günkü heyecanla değerlendiriyor. Cenk, iyi bir forvet. Hücumun her bölgesine uygun davranabiliyor. Ona sahada iyi bir partner gerek. Sanırım Cenk, Aboubakar gibi patlayıcı gücü yüksek bir santrforla partner olmayı Weghorst’a tercih eder.





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Futbol, Dele'yi bırakmış

Dele Alli futbolu bırakmamış gibi davranıyor, bedeni sahada ama ruhu çoktan sahaları terk etmiş. Futbol, Dele’yi bırakmış haberi yok. Son pozisyonda Nkodou’nun dibine kadar sokulup olmayacak pas istedi ama Nkodou risk alarak zoru denedi ezbere bir pasla ceza sahasına topu gönderdi. Dele Alli’ye verse basit olanı yapacak muhtemelen top rakibe geçecekken bu riskli pasın ardından Souza topu son dakikada ağlara göndererek Beşiktaş’a hayat öpücüğü verdi.

CEM DİZDAR: FUTBOL FENA HALDE HAYATA BENZER

Kimi zaman ‘’kaderin oyunu’’ kim zaman da ‘’kaderin cilvesi’’ olarak anılan durumlardan biriyle başladı maç. Ligin ‘’ayağı en iyi kalecisi’’ olarak bilinen Mert Günok ayağının altından kaçırdı. Gerçi bilinir, bu tür durumlarda riski en aza indirmek için topu kale direklerinin dışına göndermek gerek ama o zaman da kaderin ‘’oyunu’’ ya da ‘’cilvesi’’nden söz etmek mümkün olmaz. Elbette Valentin Rosier bunu bilemezdi! Akabinde zaten böyle oynaması beklenen Beşiktaş öne oyununu sürdürdü. Lakin, bol ve ‘’heyecan verici hücum’’lar ile antrenmana dayalı ‘’bilinçli hücum’’ arasında dağlar kadar fark vardır. Örnek mi? 27. dakikadaki Gedson Fernandes’li hücum gibi... Yay üzerinden gelen Jackson Muleka yerine kaleye şut!.. Evet, Beşiktaş devre boyu topu elinde tutup genellikle şut ya da yüksek toplara dayalı hücum girişimlerinde bulundu. Yine de devrenin son hücumunda Zymer Bytyqi rakibi Fernandes’i taklit etmese (!) devre 2-0 ile kapanabilirdi...





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Golü yedi, maçı da kurtardı

Maçta ikinci devrede Konya özellikle 55’ten sonra zaman zaman atak girişimlerinde bulunduysa da Beşiktaş, etkin paslarla oynadığı sınırlı anlardan birinde Cenk’i ayak içi vuruşla baş başa bırakıp golü buldu. Ardından, dengesini yitirip orta sahaları kaybeden iki takımın karşılıklı git/gel oyunu... Kuşkusuz izleyenler için bu tarz daha heyecanlı ve eğlenceli ama ya ‘’mühendis teknik direktörler’’ açısından?.. Futbol gerçekten ‘’fena halde hayata benziyor’’! Hepimizin yaşam öyküsü gibi belirsiz bir yolculuk! İlk dakika gol yedikten sonra son anda maçı kazanan Beşiktaş ya da kaçırdıklarına hayıflanacak olan bu ligin ‘’zor takımı’’ Konya’nın yaşadıkları gibi... Ya da, yediği gole rağmen Beşiktaş için maçı kurtaran isimlerin başında gelen Mert Günok’un şu cumartesi gecesi öğrendikleri/öğrettikleri misali...

ORHAN YILDIRIM: MUCİZE DEĞİL, KARTAL

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş üç gol attığı maçı 2-1 kazandı. Yıldızlaşan Gedson, zorlu deplasmanın kilit ismi oldu. Uzatmanın, uzatmasında gelen gol ile yakalanan galibiyet, büyük mutluluk yarattı. Konyaspor, en azından puan alabilecek pozisyonlar buldu. Fakat final vuruşlarında etkisiz kaldılar.

İyi kaleci kötü gol yer

Mert Günok, Kasımpaşa önünde kalesini gole kapayıp, galibiyete giden yolu açmıştı. Tecrübeli eldiven; tek başına takımı kurtarırken, dün ilk yarıda arkadaşları aynı başarıyı gösteremedi. Uyardığımız gibi, iyi kaleci, kötü gol yer öngörüsü gerçek oldu. İlk dakikada topu ıskalayan Mert, bu kez farklı şekilde maçın önüne geçti: 1-0.

Güneş anlaşılmaz sistem içinde oynattı. Saiss önde kaldı. Muleka bu yarıda hayalet oyuncu gibiydi. Redmond ve Cenk'in çabaları, Gedson'un atakları skor üretmeye yetmedi. Karşılıklı kaçan goller fazla heyecan yaratmadı. Konyaspor, bu yarıda sürpriz gol ile öne geçip, kontrollü oynadı. Pozisyonlar verdi. Farkı artıracak pozisyon da buldu.

ALİ ECE: SIRA YÖNETİMDE

Konyaspor-Beşiktaş maçından önce Manchester derbisini izlerken futboldan aldığım zevk bağlamında kendimi Bodrum’un en güzel plajında partideymişim gibi hissettim. Sonra bizim maç başlayınca aniden inzibatlar gelip beni o plajdan alarak doğuya askerlik görevimi yapmaya götürdüler! Son maçlarda Beşiktaş’ın en iyisi olan, hatta ligin en iyi yerli kaleci performansını sergileyen Mert Günok’un 57. saniyede ayağının altından kaçırarak yediği gol, askerlik görevinin ilk gününde ideal ayak numarandan 2 numara küçük ayakkabı ile koşmak zorunda olmak gibiydi!

Beşiktaş, golü yedikten sonra ilk yarıda Gedson’un bireysel çabaları sayesinde pozisyonlar buldu çünkü sezon başındaki Konyaspor kolektif gücü yok bir süredir yok, daha önce oynadıkları 5 maçta 10 gol yediler. Üstelik takımın en iyilerinden kaleci Sehiç de yoktu. Buna rağmen Beşiktaş golü ta 67’de buldu, Gedson bu kez topuğuyla Cenk Tosun’a al da at pası verdi. Cenk temiz bir ayak içiyle skoru 1-1’e getirdi.

Saiss oyunda tuttu

Maçta 56’da stopere geçen Saiss, Cenk’in golünden önceki Konyaspor baskısında üst üste iki kez Diouf’un kaleye yakın yerden şutlarını bloklayarak Beşiktaş’ı skor bağlamında oyunda tutan isim oldu. Son dakikadaki Josef golü ise hayat öpücüğü oldu, gol sevincindeki askerde tezkere alma anını anımsatan kolektif mutluluk, oyuncuların ne kadar önemsedikleri ve istediklerini gösteriyor. Şimdi sıra transfer takviyeleri bağlamında yönetimde, onlar da ne kadar önemsedikleri...

DENİZ ÇOBAN: BİTİGEN'DEN DOĞRU KARARLAR

Konyaspor - Beşiktaş maçının genelinde Abdülkadir Bitigen çok fazla kritik pozisyonla karşılaşmadı. Genelde faul ve kart standardını korudu ancak zaman zaman, değerlendirme hataları da yaptığı oldu. Özellikle Ahmet Oğuz’un önce 21. dakikada Josef’e, 34. dakikada Gedson’a faullerinde sarı kartı atlaması; genel performansına yakışmadı.

46. dakikada Ahmet Oğuz’un Muleka ile ikili mücadelesi omuz omuza bir mücadeleydi. Faul ve bariz gol şansını önlemekten kırmızı kart bekleyenler oldu ama hakemin devam kararı doğruydu.

Maçta cılız penaltı beklentileri oldu. Hakem bunları doğru yorumladı ve pozisyonları devam ettirmesi doğruydu.