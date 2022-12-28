Süper Lig'de 16. hafta maçında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 'nin konuğu Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'du. Geçen hafta liderliği Trabzonspor mağlubiyetiyle kaybeden Jorge Jesus'un öğrencileri sahasında karşılaştığı Hatayspor karşısında 4-0'lık galibiyet alarak maç fazlasıyla yeniden zirveye çıktı.









MAÇA HIZLI BAŞLADILAR

Maça Güney ekibi hızlı başladı. 7'de Saba Lobjanidze karşı karşıya kaçırdı, 9'da El Kaabi golü buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 20'de Fenerbahçe, Joshua King'in kafa golüyle öne geçti. 26'da Michy Batshuayi farkı ikiye çıkarttı ve bir anda Kanarya vitesi yükselterek rahatladı.









HATALARI AFFETMEDİLER

29'da Fenerbahçe üçüncü gole çok yaklaştı ancak İrfan Can Kahveci'nin şutu çizgiden çıkarıldı. 49'da ise bu kez Batshuayi kaleci Erce'yi geçti fakat onun da şutu tam gole giderken Vranjes kayarak müdahale etti. 86'da Aabid'in geri pası kısa düştü, araya giren Serdar Dursun kaleci Erce'yi çalımladı ve topu boş ağlara yolladı: 0-3. 90+4'te ise Fenerbahçe korneri kullandı, Arao vuramadı, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique önünde bulduğu topa sert vurdu ve top direkten içeri girdi. Bu gol de maçın skorunu belirleyen son sayı oldu: 0-4.

HATAY ATEŞ HATTINDA, FENER ZİRVEDE

Bu sonuçla Kanarya 2 maç sonra kazanarak puanını 32 yaptı ve maç fazlasıyla yeniden zirveye çıktı. Volkan Demirel'in Hatayspor'u ise son 5 maçta 1 galibiyette kalırken 15 puanla da ateş hattını hissetmeye başladı. Fenerbahçe ise 15. hafta sonunda maç fazlasıyla 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puana yükseldi ve Galatasaray 'ın iki puan önünde liderliği geri aldı.









ERMAN ÖZGÜR: OYUN VE SKOR TERAPİ OLDU

Fenerbahçe, Trabzonspor mağlubiyetine önce Jesus’un hem diziliş hem de Rossi ve Zajc rotasyonu, sonrasında ise coşkulu maç başlangıcı ile tepki verdi. Bu coşkuyu süsledikleri 2 golde ise hem duran top hem akan oyundaki asistleri ile Diego Rossi imzası vardı. Rossi’nin King ve Batshuayi’ye yaptığı asistler dışında hücum organizasyonlarındaki doğru seçimleri, Fenerbahçe’ye sayısız gol fırsatı getirdi. Her ne kadar savunma zaaflarının hissedildiği 2-3 pozisyon vermiş olsa da Sarı-Lacivertliler ilk yarıda daha büyük bir fark da yapabilirdi. 2. yarı ile birlikte hem maçın temposu hem de Fenerbahçe’nin hücum iştahı azaldı. Yine de 2 takımın sayısı azalmasına rağmen girdiği pozisyonlar Hatay’da El Kaabi’nin beceriksizliğine ve kaleci Erce Kardeşler’in yediği gollere rağmen yaptığı kurtarışlarına kurban gitti.

Erce daha fazla dayanamadı

Jesus’un temposu düşen Rossi ve İrfan Can yerine Lincoln ve Mert Hakan tercihleri, sonrasında yaptığı Serdar Dursun ve Emre Mor hamleleri ile Fenerbahçe yine rakip sahada etkili oldu. Hatay savunmasının bireysel hatalarına Erce de daha fazla dayanamadı ve Serdar Dursun farkı 3’e çıkarttı. Gustavo Henrique’nin uzatmalardaki golü ise skoru belirledi. Trabzon mağlubiyetinin arkasından Hatay maçında oynanan oyun ve alınan net skor adeta terapi gibiydi. Maçın kahramanları ise Arao, Rossi, King, Ferdi ve Batshuayi oldu.









MEHMET ALİ SABUNCU: YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

Trabzonspor maçında kötü oynayıp yenilen Fenerbahçe, eski kaptanının çalıştırdığı Hatayspor’u Kadıköy’de misafir etti. 2022’nin son maçında güzel bir oyunla farklı kazandı. Gelelim dakikalara;

Rossi’den iki asist

4’te Batshuayi aşırttı ama Erce’nin üstünden top auta gitti. 7’de “vur vur” sesleriyle Ferdi gol denedi, olmadı. 8’de Lobjanidze topun kontrolünü sağladı ama kötü vurdu. 20’de durum 1-0 oldu... Rossi’nin kullandığı kornerde, King kafayı vurdu: 1-0. 26’da Ferdi ile başlayan atakta Rossi’nin pasında Batshuayi durumu 2-0 yaptı. 29’da İrfan Can şutladı, kale çizgisinde Burak 3’ü önledi. Devre bu sonuçla bitti. 46’da El Kaabi kale sahasında topu Altay’a kaptırdı. 48’de Batshuayi vurdu, topu kaptıran Vranjes golü çıkardı. Aynı dakikada Arao kafayı vurdu, gole Erce ve direk engel oldu. 86’da Mert Hakan topu rakibinden çaldı, Serdar Dursun ligdeki ilk golünü attı: 3-0. 90+5’te Gustavo Henrique maçı bitiren golü attı: 4-0.

Bertuğ’yu çok beğendim

İşte ülkemizin bir futbol geleceği daha. Çok beğendim, zaten Volkan Demirel ona gözü gibi bakıyor. Maşallah... Fizik, güç, istek, mücadele yeteneği müthiş. Allah nazarlardan saklasın. Hatayspor bu futbolcudan çok para kazanır. Maça gelince; Fenerbahçe derbiye 2 kala istediğini aldı, yoluna devam etti. Hatayspor ise devre başlarındaki isteğini artık maça yaymalı. İyi takım ama...

FAİK ÇETİNER: FENERBAHÇE KENDİNE GELDİ

Jesus, Trabzon’da kaybeden takımı 2 değişiklikle sahaya sürmüştü. Serdar Aziz ve cezalı Crespo yok, Rossi ve Zajc sahadaydı. Fenerbahçe’nin unutulmazları arasına giren Volkan Demirel’in Kadıköy’e rakip takım teknik direktörü olarak gelişi maça duygusal bir hava katmıştı. İlk 15 dakika içinde Fenerbahçe defansı arkasına atılan toplardan birinde Saba, Altay’ı avlayabilse, El Kaabi’nin ağlara giden vuruşu ofsayta yakalanmasa maçın hikayesi değişebilirdi. İlk 20 dakikadan sonra önde baskıyı artıran, istekli ve arzulu bir Fenerbahçe sahneye çıktı.









Yenilginin şoku atlatıldı

Ferdi sol kanattan, Osayi sağ kanattan bindirme yapıyor, Rossi (İlk 2 golün asistini yaptı) formasını özlediğini gösteriyor, King ve Batshuayi de hareketli oyunları ile rakip defansı karıştırıyor, şık gollere de imza atıyorlardı. Fenerbahçe ilk yarıda attığından fazlasını da kaçırıyordu. İkinci bölümde de sahadaki görüntü değişmiyordu. Kendi alanında bekleyen, ani ataklar kovalayan Hatayspor ile sürekli hücumu ve golü düşünen Fenerbahçe’yi izledik. Sarı Lacivertliler son bölümü adeta rakip sahada oynadı, çok pozisyon buldu, Erce Kardeşler farkın daha da açılmasını önledi. Maça noktayı da attığı gollerle Serdar Dursun ve Gustavo koydular. Farklı galibiyetle Fenerbahçe hafta sonunda aldığı Trabzon yenilgisinin şokunu atlatıp, kendine geldi. Bu takım bu istek, arzu ve çoşkusuyla zirvenin yine en iddialı takımlarından biridir.