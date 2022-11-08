Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe , sahasında ağırladığı Sivasspor 'u 1-0 mağlup etti. Henüz ikinci yarının başında skor 0-0 giderken Michy Batshuayi'nin kırmızı kartı ile eksik kalan ve buna rağmen galip gelmeyi başaran Fenerbahçe; ligde üst üste 5., iç sahadaki lig maçlarında ise üst üste 6. galibiyetine ulaştı.

Yine penaltı yine Valencia

Fenerbahçe, dün ligde 7. kez penaltı kazandı. Topun başına yine Enner Valencia geçti. Ekvadorlu yıldız, kaleci Ali Şaşal'ı ters köşeye yatırarak ağları sarstı. Valencia böylece ligde penaltıdan 5'te 5 yaparken, gol sayısını 12 'ye yükseltti.

Enner Valencia, kariyerinin en golcü sezonlarıdan birini yaşıyor. Tecrübeli hücum oyuncusu, Sivasspor maçına çıkarken ligde 11, resmi mücadelelerde ise 13 golü bulunuyordu. 32 yaşındaki futbolcu, Yiğido karşısında etkili bir futbol sergilese de pozisyona girmekte zorlandı. Ancak Alioski'nin kazandırdığı penaltıda topun başına Enner Valencia geçti. Yıldız oyuncu, beyaz noktadan fileleri havalandırarak 10 kişi kalan takımını öne geçirmeyi başardı. Valencia böylece ligde kullandığı 5 penaltıyı da gole çevirmiş oldu.









En golcü sezonu

Tecrübeli oyuncu, ligdeki gol sayısını ise 12'ye yükselterek krallık yarışında hanesine bir skor daha yazdırdı. Valencia, böylece 2020-21 sezonunda ligde 34 maçta ulaştığı 12 golü, bu sezon sadece 11 mücadelede yakaladı. Resmi maçlarda ise 14 kez ağları sarsan Ekvadorlu yıldız Fenerbahçe'deki en skorer dönemini yaşıyor. Bu arada Sarı-Lacivertliler, dünkü penaltıyla birlikte bu sezon ligde 7 kez beyaz noktaya gitmiş oldu. Fenerbahçe, lehine en çok penaltı kararı verilen takım konumunda.

Ferdi'den sonra Crespo da sınırda

Sarı-Lacivertliler'de dünkü mücadele öncesinde kart sınırındaki tek isim Ferdi Kadıoğlu'ydu. Yıldız futbolcu ilk 11'de sahaya çıktı, sağ bekte görev yaptı. Ferdi, Alioski'nin 83'te çıkmasının ardından ise sol beke geçti. 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, mücadeleyi kart görmeden tamamladı. Bu arada Crespo da dün sarı kart görerek sınıra geldi. Ferdi ve Crespo, Giresun maçında kart görürse Trabzon karşısında cezalı duruma düşecek.

Kulakları sağır eden tezahürat!

Sivas maçı pazartesi olmasına rağmen Ülker Stadı'nın tribünleri tıklım tıklım doldu. 12. adam, Fenerbahçe'ye müthiş destek verdi. Öyle ki zaman zaman tezahüratın gürültüsü nedeniyle saha içindeki oyuncular ve hakem Hüseyin Göçek birbirlerine seslerini duyuramadı!





Ülker Stadı bu sezon hemen her maçta neredeyse tamamen doldu. Fenerbahçe, evinde rakiplerine karşı tam anlamıyla sahaya 12 kişi çıktı! Dünkü Sivas mücadelesi pazartesi günü oynanmasına rağmen tribünlerde yine yer yoktu. İşinden çıkan, Fenerbahçe aşkına koştu. Sarı- Lacivertli futbolseverler, takımlarına yine muhteşem bir şekilde destek verdi. Takımları 10 kişi kaldığında, adeta sahadaki oyuncuları ateşledi. Zaman zaman tezahüratlar nedeniyle statta inanılmaz bir gürültü oluştu. Sesin yüksekliği nedeniyle futbolcular ve hakem Hüseyin Göçek, birbirleriyle iletişim kurmakta zorlandı. Kadıköy'ü tam anlamıyla inleten 12. adam, adeta mimarı olduğu galibiyetin mutluluğunu da coşkuyla yaşadı.

Yabancı madde yağdırdılar

Fenerbahçe taraftarı, yarattığı müthiş atmosferle alkış alsa da maçta istenmeyen olaylar da yaşandı. Hakem Hüseyin Göçek'e büyük tepki gösteren tribünler, Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ı da yabancı madde yağmuruna tuttu. 32 yaşındaki file bekçisi bir cismin kendisine isabet etmesi nedeniyle bir süre yerde kaldı. Bu nedenle ikinci yarı tam başlayacakken, Göçek düdüğü çalmadı. Fenerbahçeli futbolcular, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.









King kadroda yok

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 5 oyuncunun oynamayacağı kesindi. İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Lincoln, dünkü karşılaşmada görev yapamadı. Ancak maç saatinde bir sürpriz daha yaşandı. Sakatlığını atlatıp son iki maçta kadroya giren Joshua King, ağrıları nedeniyle dün yine dışarıda kaldı. Bu arada durumu belirsiz olan Rossi ise kadroya alındı ve 63'te oyuna dahil oldu. Uruguaylı oyuncu, maçı sorunsuz tamamladı.

Jorge Jesus'tan 3 değişiklik

Portekizli teknik adam, perşembe günkü Dinamo Kiev maçının 11'inden sadece 3 ismi değiştirdi. Samuel ve Arda ile sakatlanan Lincoln'un yerine Alioski, İrfan ve Emre Mor forma giydi. Eksiklerin de etkisiyle Jesus, rotasyonu ufak çaplı yapmak zorunda kaldı.

Jorge Jesus, sezonun ilk bölümünde lig-Avrupa Ligi geçişlerinde ilk 11'de 7-8 oyuncu değiştirerek sahaya çıkıyordu. Son dönemde peş peşe yaşanan sakatlıkların ardından yapılan rotasyonlar her geçen hafta azalmaya başladı. Perşembe günü Dinamo Kiev ile Polonya'da zorlu bir mücadele oynayan Fenerbahçe, sadece 3 gün sonra Sivasspor karşısına çıktı. İki maç arasında bu kadar az bir süre olmasına rağmen tecrübeli teknik adam ilk 11'de değişimi minimumda tuttu. Kiev'e karşı görev yapan Samuel ve Arda kulübeye geçti, o karşılaşmada sakatlanan Lincoln ise kadroya alınmadı. Bu futbolcuların yerine Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor, ilk 11'de görev yaptı.





Kartı olanlar kenara

Tecrübeli çalıştırıcı, Batshuayi'nin kırmızı kart görmesinin ardından oyuna erken müdahale etti. 55'te Valencia'nın golünün ardından Jesus, sarı kartı bulunan Emre Mor ve Miguel Crespo'yu 63. dakikada kenara aldı. Yerlerine Diego Rossi ile Miha Zajc'ı sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, takımı 10 kişi kalmasına rağmen öğrencilerinden aynı tempoyu ve önde baskıyı sürdürmelerini istedi. Skor avantajı ele geçirildikten sonra da uzun süre bu durum değişmedi.

SPOR YAZARLARI FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

İşte yazarların değerlendirmeleri..

10 KİŞİYLE DERS (FAİK ÇETİNER)

"Fenerbahçe ilk 45 dakika bittiğinde etkisiz ve futbolsuz bir görüntü çiziyordu. Sivasspor’un önde baskılı ve agresif oyununu beklemeyen Fenerbahçe ilk bölümde net pozisyonlar da bulamadı. İrfan Can ve Emre Mor kanatları iyi kullanamıyor, Arao defansa yardıma gelince orta alan üstünlüğü kayboluyor, rakibin süratli oyuncuları (Gradel ve Saba) yüzünden Ferdi ve Alioski gerektiği gibi hücuma katkı sağlayamıyordu. Hatta bu yarıda daha net pozisyonlar bulan Sivasspor oluyordu.

Devre golsüz kapandığında Jesus’tan hamle bekleyenler yine yanıldılar. Hem de sahada 3 sarı kartlı (Emre Mor, Crespo, Batshuayi) varken. İkinci yarı başında Batshuayi’nin anlaşılmaz bir pozisyon sonrası çift sarı karttan oyun dışı kalışı Fenerbahçe’ye 'şok', Sivasspor’a ise 'piyango' idi. İyi mücadele eden misafir takım bu avantajını kullanamadan Robin Yalçın ceza sahasında Alioski’yi indirince imdada penaltı yetişti, Valencia golü attı ve Fenerbahçe maça döndü.

Değişiklikler enerji kattı

Jesus daha önce yapması gereken değişiklikleri yine son 25 dakikada yaptı. Sarı kartlılar Crespo ve Emre Mor’u dışarı alıp Zajc ve Rossi’yi sahaya sürdü. Bu hamleler takıma enerji getirdi. Fenerbahçe 11 kişiyle yapamadığını 10 kişiyle yapmaya başladı. Önde baskı, İrfan Can’ın sahneye çıkması, Arao, Ferdi ve Zajc’ın çift kişilik oyunları yorgun Sivasspor’u teslim almaya yetti. İşin özeti şu: 10 kişiyle bir maç nasıl oynanır ve kazanılır diyenlere, bu 90 dakika ders diye gösterilebilir...





KONTROL OYUNU İLE KAZANMAYI BİLMEK (CEM DİZDAR)

İlk devre boyunca topla daha haşır neşir olan Fenerbahçe’yse de 27. dakika sonrası işler değişti! Bu tip maçları oynamanın uzmanı Rıza Çalımbay takımı Fenerbahçe’ye, duran top dışında kalesini göstermedi.Üstelik Sivas 35. dakikaya kadar gol çıkarabileceği iki, üç pozisyon örgütledi. Bunu da topla kendisinden yarı yarıya fazla oynayan rakibinden iki kata yakın top kaparak başardı. Oyunu hareketli tutarak alanı boylu boyuna kullandı. Yapamadığı, goldü! İki takım da devre boyu ülke ‘’orta yapma ortalaması’’nı aşağı çektiler (7/7). Fenerbahçe’de ne orta saha oyuncuları ne de ön ikilisi devre boyunca oyuna girmekte zorlandıkça, görüldü ki işler kulübeden gelecek katkıya bağlı görünüyordu.

‘Aklını kullan’ dedi

Devre başında, ‘’yok’’lardan biri olan Batshuayi atılınca nihayet hakem yerine oyuncusuna reaksiyon veren bir ‘’hoca’’ gördük. Ülke birkaç gün ‘’Batshuayi’ye kart verilir mi verilmez mi?’’yi tartışacak, o kesin... Ama Jorge Jesus, sarı kartı olan oyuncusunun eline ‘’çak’’ yapmadan önce ‘’Aklını kullan’’ diyordu... Sivas ilk devrenin aksine eksik rakibe rağmen oyuna uzun süre hükmetmekte zorlandı. Çünkü ilk devrenin aksine eksik Fenerbahçe ‘’top kapma’’ konusunda Sivas’ı yakalamıştı!..

Jesus, eleştirileri karşıladı

80’e varıldığında Sivas kendini yeniden göstermeye başladı. O ara Jesus devreye girip İsmail/Osayi ikilisiyle oyunu yeniden kontrol altına alacak düzene geçti. 89’daki olası Sivas gol tehlikesi de pas tercihine kurban gidince hadise Fenerbahçe’nin istediği ‘’uzun ve yüksek vur’’a döndü ve konu kapandı. Eksik Fenerbahçe maç içinde bir, iki bölümü elden kaçırdıysa da oyunu genel olarak kontrol ederek maçı kazanmayı bildi. Böylece Jesus, ‘’Riskli oynuyor’’, ‘’Kontrol oyunu oynayamıyor’’ türü eleştirileri de bu maç özelinde karşılamış oldu.





EKSİLİRKEN ÇOĞALMAK (SERKAN AKCAN)

Avrupa'da grubunu lider bitiren iki takımın mücadelesi beklenenin çok altında bir futbol kalitesine sahipti. Taraftarını yüksek oyun standartlarına alıştıran Fenerbahçe özellikle ilk yarıda vasatı aşamadı. Bunun gerekçesi Jesus’un ön alan diziliminde İrfan Can’ı sağ kenardan sol ayağına düşüreceği topları hesaplayarak Emre Mor’u solda kullanması olarak görülebilir. Emre’nin topu soldan dripling ile taşıyamamasının üzerine Batshuayi ile Valencia’nın top tutamaması eklenince önden geriye doğru oyunun boyu uzadı. Sivasspor'da Yatabare, Erdoğan ve Dia Saba’nın baskı kalitesi ve sonrasındaki kaleye gidiş hızları, Fenerbahçe’yi geri itti de denebilir. Hatta 20. dakikadan itibaren oyunun inisiyatifi Sivasspor’a geçti. Yatabare, Gradel ve Saba’nın içinde oldukları, kaleci Altay’ın kurtardığı pozisyonlar Çalımbay ve futbolcularını cesaretlendirdi.

Kaybetmeyi düşünmüyorlar

Jesus, ikinci yarı başında Emre Mor’u iyi olduğu sağa, İrfan Can’ı sola çekerek başlasa da Batshuayi’nin ikinci sarıdan atılmasıyla hem hakem Hüseyin Göçek’in hem de maçın dengesi değişti. Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen oyunu domine etmeyi başarırken, Jesus ilk değişimleri 63’te Zajc-Rossi’yi oyuna alarak yaptı.

Fenerbahçe, kendi standartlarının altında bir ilk yarı oynamasına rağmen 10 kişi oynadığı ikinci yarıyı domine etti. Jesus’un yarattığı en büyük farklardan biri de bu. Sahada mücadele eden her bir Fenerbahçeli futbolcu maçı kaybedeceğini bir an bile düşünmüyor, Jesus buna müsade etmiyor. Batshuayi’nin kırmızısına takılmıyor, hep hamlesini planlıyor. Bu sayede bir kişi fazla oynayan Sivasspor’u kalesine yaklaştırmadı, Rıza Çalımbay ve futbolcularına sadece 2 gol girişimi fırsatı verdiler.





LİDERLER BÖYLE OYNAR (MEHMET ALİ SABUNCU)

Avrupa'da gruplarını 'lider' bitiren Fenerbahçe ve Sivasspor Kadıköy'de nefes kesen bir maçta kozlarını paylaştı, Fenerbahçe 10 kişi kaldı ama tek golle liderliğini sürdürdü. Gelelim maçın önemli anlarına...

Batshuayi atıldı

2'de İrfan Can uzaktan şutladı, Ali uçarak golü çıkardı. 10'da Valencia frikiği kötü kullandı. 28'de Yatabare aşırttı, Altay sıçradı, golü çıkardı. 30'da Sabia'nın şutunda gole Alioski engel oldu. Devre bitene kadar futboldan çok faul vardı, böyle olunca devre golsüz bitti. 55'te Alioski, Robin Yalçın tarafından ceza alanında düşürüldü. Verilen penaltıyı Valencia gole çevirdi: 1- 0. 64'te Max Gradel'in gol vuruşuna Serdar Aziz müdahale etti. 87'de İsmail Yüksek çaprazdan ikiyi denedi, kaleci Ali müsaade etmedi. Pas vermeyen oyuncusuna Jorge Jesus'dan büyük tepki geldi. Bu zorlu maç 1-0 bitti.

Hüseyin Göçek...

Tempolu bir maç yönetti, çok zorlandı ama Appindangoye'nin Valencia'ya maç içinde yaptığı defalarca faulüne bir düdük çalmadı. Sonra eleştiriyorsunuz. Anlamıyorum. Ben atılsın demiyorum ama Sivaslı futbolcu sarı kart bile görmedi. Faulleri kibarca yaptı galiba..!





KAZANMAYI ÖĞRENMİŞ TAKIM (ERCAN GÜVEN- MİLLİYET)

Öyle ya da böyle, kazanmayı biliyor Fenerbahçe… Kendisi gibi Avrupa’dan grup lideri çıkan ve altı maçtır yenemediği Sivasspor karşısında, ilk yarıda rakibi, ikinci yarıda bir kişi eksikliği yüzünden zorlansa da kazanan Fenerbahçe, Süper Lig’e büyük ara öncesi en önemli eşiği aştı.

Hafta arası olmasına karşın dolu tribünler önünde moralli ve özgüvenli Fenerbahçe, maça her zamanki gibi baskılı başladı. Hatta ilk iki dakikada iki kere Sivas kalesini gördü.

Ancak uzun sürmedi. Dersine çok iyi çalışmıştı Rıza Çalımbay. Bir kere Fenerbahçe’nin ofsayt tuzağını çözmüştü. Sonra orta sahadaki baskı ile Fenerbahçe hücumlarını orta saha ve savunması arasına sıkıştırıp eritti.

Dakikalar ilerledikçe orta sahanın hakimi Sivasspor’un forvetleri kanatlardan aktı ve Fenerbahçe kalesine baskı yapmaya başladı. Bu baskı arttıkça Fenerbahçe savunması öne çıkmakta tereddüt etti. Fenerbahçe orta sahası hücuma katkı sağlamak yerine savunmasına yardıma koşmak zorunda kaldı. Rakip ceza sahasına daha çok giren taraf bile Sivasspor’du ilk yarıda.

Maç bir süre Yatabare/Saba ile Fenerbahçe kalecisi Altay arasında geçti. Bir de Alioski’nin engellediği yüzde yüz gol vardı.

Fenerbahçe’de önde bir şeyler yapmaya çalışanlar da vardı ama sürekliliği yoktu. Emre ve İrfan Can bile çok etkili değildi. Valencia ise maç boyu iyice hırpalandı. Topla buluştuğunda ayakta kalabildiği tek pozisyon rakip ceza yayı önünden serbest vuruş kullandığındaydı neredeyse.

Maçın ilk yarısı bitmeden Fenerbahçe Jesus hamlelerine fena halde ihtiyaç duyar haldeydi ama Portekizli hoca ikinci devreye de aynı takımla başladı. Bu çok bir hata oldu. İkinci yarıda önde baskı ile kendi oyununa dönmek isteyen Fenerbahçe, iki dakika sonra Batshuayi’nin ikinci sarı kartıyla 10 kişi kaldı. Jorge Jesus Batshuayi’e çok kızarken muhtemelen onu değiştirmediği için kendini de suçluyordu.

Ancak Sivasspor Fenerbahçe’den daha yaşlı ve daha yorgun bir takımdı. Üç günde bir maç oynadığı geride kalan süreçte rotasyon yapacak kadrosu bile yoktu. Önde baskılı oyununa dönmeye kararlı Fenerbahçe 52. Dakikada İrfan Can’ın pasıyla ceza alanına giren Alioski düşürülünce penaltıyı aldı. Valencia gole çevirdi. Fenerbahçe ancak 10 kişi kaldıktan sonra galibiyete ulaşabildi.

Hakemin sarı kartlarını cömertçe kullandığını gören ve oyunun daha da sertleşebileceğini tahmin eden Rıza Çalımbay sarı kartlı üç futbolcusunu da değiştirirken, Jesus da sarı kartlı Emre ve Crespo’nun yerine Zajc ile Rossi’yi soktu. Artık top rakipteyken kendi yarı sahasına iki tane dörtlü blok çeken, gol şansını öndeki bireysel yeteneklere bırakan daha sağlamcı bir Fenerbahçe vardı.

80’den sonra yorulan İrfan Can ve Alioski’yi İsmail ve Osayi ile değiştirdi Jesus. Amacı Osayi’nin hızıyla rakibin baskısını dengelemekti. Takımın jokeri Ferdi sola Osayi sağa, Rossi ise İrfan Can’ın yerine geçti. Maç boyunca adeta dayak yiyen Valencia sakatlanınca da Pedro girdi ve Zajc ile birlikte topu önde tutarak çok işe yaradı. Ancak değişikliklerin skora etkisi olacak zaman kalmamış Fenerbahçe istediğini almıştı.





KÖTÜ OYUN, BÜYÜK BAŞARI (ŞANSAL BÜYÜKA)

Fenerbahçe maça başladı, sanki sahada sarı-lacivertli forma giyen bir başka takım vardı. Bakmayın, oyunun başında Crespo’nun kısa mesafeden kafa şutunu kaleci Ali Şaşal’ın üstüne vurmasını ve gene kaleci Ali Şaşal’ın, İrfan Can’ın füzesini köşeden çıkartmasına... İlk bir-iki dakikanın iki pozisyonu bunlar... Sonrasında, ilk yarının bitime kadar Fenerbahçe yoktu.Fenerbahçe takımı ilk yarıyı bırakın gol atamadan bitirmesini, pozisyona giremeden bitirdi. Üstelik kalesinde üç net gol tehlikesi yaşayarak bu yarıyı tamamladı. Rakipleri Fenerbahçe’yi zaten ezberledi. Kafayı kaldıran Fenerbahçe savunmasının arkasına topu atıyor. Sivas böyle üç top attı. Yatabare’nin ağırlığı, kaleci Altay’ın tehlikeyi sezip çabuk çıkışı, Fenerbahçe kalesini birden fazla golden kurtardı.

Sivas takımı, futbolun izin verdiği ölçüde ve sertlikte çok iyi mücadele etti. Atağa çabuk çıktı. Savunma arkasına iyi toplar attı. Yatabare’nin ağırlığı golle buluşmalarını engelledi.

Fenerbahçe’nin yorgunluğunu artık rotasyon da engelleyemiyor. Fenerbahçe önde basamadı, hızlı hücuma çıkamadı. Emre Mor, belki de topa vurmadan ilk yarıyı tamamladı. Batsuhayi her pozisyonda düştü, Valencia her topu ezdi, Arao, eski maçlarının çok gerisinde kaldı.

Garibime giden Jesus oldu. Sadece sahada Fenerbahçe durmadı, saha kenarında Jesus da durdu. Takım iki farkla-üç farkla bile öndeyken, bununla yetinmeyen ve saha kenarında kendini parçalayan Jesus, bu defa 0-0 giden oyunda yerinden bile kıpırdamadı. Fenerbahçe’nin bırakın gol atmadan bir ilk yarıyı bitirdiğine, gol pozisyonuna bile giremeden ilk 45 dakikayı çöpe attı.

Fenerbahçe ikinci yarıya iki büyük talihsizlikle başladı. Daha oyun başlamamıştı, Sivas kalecisi Ali Şaşal, tribünlerden atılan bir madde ile yere yığıldı. Niye atarsınız, oyunun başlamasını niye engellersiniz, rakibi ekstra olarak niye hırslandırırsınız? Sahaya onu bunu atanı tutacak, “dur yapma” diyecek bir adam yok mu? Şuurlar bu kadar mı kapandı?

Sonrasında Batshuayi‘nin ikinci sarıdan kırmızı kartı, Fenerbahçe için tam bir şok oldu. Ama burada Fenerbahçe’nin ya da Batshuayi’nin bir günahı yok. Bakmayın Jorge Jesus’un Batshuayi’ye fırça atmasına... İkinci sarı kartta Basthuayi rakibine dokunmadı bile... Faul bile yok. Bu pozisyonda ikinci sarı çıktı. Bana göre skandaldı. Serdar Aziz’in eliyle buluşan top, penaltı tartışması yaratacaktır.. Sabaha kadar tartışılsa” penaltı” diyenlerle, “ penaltı değil” diyenler, karpuz gibi ikiye bölünecektir...

Fenerbahçe için kabus gibi geçen dakikaların ardından imdadına kazandığı penaltı yetişti. 1-0 öne geçtikten sonra ve bir eksik oynarken, Jorge Jesus savunmayı sağlama almak yerine, ağırlıkla hücuma yönelik değişiklikler yaptı. Crespo eski maçlarının gerisindeydi ama bu haliyle bile oyundan çıkmazdı.

Crespo çıkarken, maçı birlikte izlediğim ve varlığından onur duyduğum Prof. Dr. Tarık Esen, “Jorge Jesus’tan savunmaya yönelik bir hamle beklemeyin, adamın geri vitesi yok” dedi. Jorge Jesus’un futbol anlayışını anlatmak için bundan daha iyi yorum mu olur?

Hayret... Sivas takımı ilk yarıda maç 11’e 11 oynanırken maçın mutlak hakimiydi, ikinci yarıda bir fazla oynamaya başladı, tek pozisyon bile yaratamadığı gibi, penaltı golüyle yenik duruma düştü.

Fenerbahçe için en büyük kazanç, Jorge Jesus’un ikinci yarıda maça katılması oldu. İlk yarıda “heykel” gibi kenarda maçı izleyen Jesus, ikinci yarıda gerçek kimliğine döndü ve saha kenarında, sanki saha içinde gibi maçı oynamaya başladı.Fenerbahçe, Ferdi’nin kıymetini bilsin. Serdar Aziz’in de son maçlarda “büyük” oynadığının altını çizelim. Pedro umutsuz vaka gibi...

Aslında Crespo ile Arao iyi değilse, gerisi teferruat; Fenerbahçe’nin iyi olma şansı yok. Bütün bunlara rağmen; Fenerbahçe son iki yılda Sivasspor’dan çektiğini kimseden çekmedi. Emre Belözoğlu döneminde, Sivas maçıyla şampilyonluğu kaybetmişliği bile var. Böyle bir rakip karşısında, iyi oynamadan, bir eksik kalmana rağmen maçı kazanıyorsan, oyuna falan bakmadan söyleyeyim; bu büyük başarıdır...

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