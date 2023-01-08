Beşiktaş , Süper Lig 'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah-Beyazlılar ilk yarıda Cenk Tosun ve Wout Weghorts'un attığı gollerle Kasımpaşa'yı 2-1 devirerek iki maçlık galibiyet serisi yakaladı. Konuk ekipte Ahmet Engin'in tek golü ise puan için yetmedi. Mücadele sonrası Fanatik'in usta yazarları Beşiktaş'ın 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetini yazdı.









Mert Günok yıldızlaştı

Zorlu mücadelede tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in planları tuttu. Taraftar desteğini arkasına alan Kara Kartal 28'de Cenk Tosun'la öne geçti. İlk devrede yıldızlaşan isim ise Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok oldu. Karşı karşıya pozisyonlarda rakiplerine gol izni vermeyen deneyimli eldiven, Siyah-Beyazlılar'ı adeta maçta tuttu. 45+6'da ise Wout Weghorst sahneye çıktı ve Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gitti.









Paşa'dan çok Beşiktaş...

İkinci devrede tempo ilk yarıya oranla biraz daha düşüktü. Beşiktaş girdiği birkaç pozisyondan yararlanamadı. 68'de Ahmet Engin, Mamadou Fall'ın asistinde golünü atıp farkı 1'e indirdi. Bu dakikanın ardından Paşa'nın baskısından çok Beşiktaş'ın skoru rahatlatmak adına gol arayışı vardı. Fakat kalan bölümden başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Kara Kartal 2-1 kazandı.





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4 maçta 3 yenilgi

Bu sonuçla Beşiktaş iki maçlık galibiyet serisi yakaladı ve puanını 29'a çıkarttı. Kasımpaşa ise Selçuk İnan'la ligde çıktığı 4. maçında 3. yenilgisini aldı ve 18 puanda kaldı.

FANATİK YAZARLARI BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇINI YAZDI

CEM DİZDAR: ORTA DEĞİL PAS GOLLERİ

Bilinir, futbol ilginç bir oyundur! Umulmadık anda 'Yüze güler’, çalışıp ezberlediğini sandığın işlerde 'Hayal kırıklığı’na uğratır. İlk 20 dakikada ağırlıklı olarak Kevin N’Koudou koridorunu zorlayan Beşiktaş nafile ortalarla zamanı öğütüp durdu. Gelin görün ki, yüksek topa kurgulu görünen iki ön oyuncusuyla iki gol buldu! Gollerin ikisi de rakip defans içine orta alandan yerden pasla gelen toplardı. Devre boyunca 16 orta yapmış bir takım için ironik değil mi? Beri yandan 20’den sonra oyunu dengeleyen Kasımpaşa üç kez kaleci Mert Günok’la karşı karşıya kaldı. ‘Topla oynama’ dışında hemen her istatistikte rakibinin önünde olan Kasımpaşa’nın o pozisyonlarının gol olmayışı, devrenin Beşiktaş açısından en iyisi olan kalecileriyle doğrudan ilgiliydi. Bu arada ilk gol olurken Kasımpaşa’nın sahada 9 kişi olduğunu da not etmeden geçmemek gerek...









İkinci bölüm tedirgin

Gedson Fernandes ile Salih Uçan’ın iki yönlü verimliliğine Redmon’dun da katkı vermesiyle devreyi sağ salim kapatan Beşiktaş, ikinci devreye 'Düşük’ başladı. Çünkü ilk 20’de sürekli fazladan iş yapmaya çalışan N’Koudou devamında oyundan çekilmişti! Dolayısıyla Cenk de... Haliyle bu durum 60’larda iki değişikliği mecbur kıldı Beşiktaş için. Ancak 69’da sonradan oyuna giren Atiba’nın çevre kontrolünü ihmal eden davranışı Kasımpaşa’ya izlenirliği yüksek bir gol getirdi. Genel olarak maçı özel olarak ikinci devreyi iyi geçirmeyen Beşiktaş, son bölümü ise hayli tedirgin tamamladı. Kasımpaşa ise sona doğru aktifliğiyle görünür olurken maçın bu bölümde de önde olan isim yine Mert Günok oldu. Keza karşı kalede Ertuğrul Taşkıran, sahanın diğer iyisiydi.

Beşiktaşlı duruşu bu muydu?

83. dakika futbolda iyiliğin, merhametin, doğruluğun anlarından biri oldu. Atiba ile mücadelesi sonucu yerde acı içinde belini tutan Kasımpaşalı Tırpan’ı gören Gedson Fernandes topa basıp hakeme durumu gösterdi ve Zorbay Küçük maçı durdurdu! O an o güzelim İnönü ıslıktan yıkılıyordu! Acaba o ünlü ‘Beşiktaşlı duruşu’ bu muydu yoksa Fernandes’in davranışı mı? İster VAR kayıtları açıklansın ister federasyon kulüp yönetimlerinden ’Rica etsin’, doğru/yanlış, olumlu/olumsuz her durumda hakeme itiraz etme geleneği tüm hızıyla büyüyerek sürüyor!









DENİZ ÇOBAN: BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ KUSURLU

Maçın hakemi Zorbay Küçük çok fazla kritik pozisyonun yaşanmadığı ve hakem açısından kolay geçen maçta, ön plana çıkmayı başardı. 27. dakikada, önce Graovac, Weghorst’un dirsek darbesiyle sakatlandı. Küçük, burada net bir faulü ve sarı kartı atladı. Graovac’ın burnu kanadı ve tedaviye ihtiyaç duydu. Sonrasında, Hajradinovic sakatlandı. Oyun alanını terk etti. Kasımpaşa takımı sahada 9 kişi kaldı. Bu sırada Kasımpaşa takımı oyuncu değişikliğine hazırlanırken, Küçük değişikliği beklemeyerek maçı başlattı ve Kasımpaşa 9 kişi ile oynarken, Beşiktaş’ın golü geldi. Hakemin maçı Kasımpaşa 9 kişi iken başlatması kurala uygun olabilir ama önceki hakem kimliğine uygun değildi.









Devam kararları doğruydu

Burada hakem sağduyulu davranmalı, değişiklik hazırlığı yapan ve değiştireceği oyuncu saha kenarına kadar gelmiş olan Kasımpaşa tanımının, değişikliği yapmasına müsade etmeliydi. Maçta cılız penaltı beklentileri oldu. Hakemin bu penaltı beklentilerinde verdiği devam kararları yerindeydi. Hakemin bazı kart hataları olduğunu da belirtmeliyim.

ORHAN YILDIRIM: MEHTER TAKIMI GİBİ

Şampiyonluk isteyen Beşiktaş, kalecisinin devleştiği maçta üç puanı zor da olsa almasını bildi. Güneş’in ekibi Mehteran takımı gibi; iki ileri, bir geri gitti! devreyi Cenk ve Weghorst’un golleri ile önde kapatan Kartal, ikinci yarı gol ikramında bulundu. Kasımpaşa iyi mücadele etti. Futbol fakirliği olan maçta, pozisyon zenginliği vardı. Zirve yarışını sürdüren Siyah-Beyazlılar; rakibini düşme hattında tuttu. Her iki takım açısından farklı duygular ifade ediyordu maç. Beşiktaş, mutlak kazanıp zirve takibini sürdürmek istiyordu. Olası kayıp, yarışa erken havlu atma anlamına gelebilirdi. Diğer yanda, lige tutunmaya çalışıp, tehlike çemberinden uzaklaşmak için çırpınan Kasımpaşa. Büyük takımdan sürpriz puan alıp, moral bulmak niyeti taşıyordu.

Kartal, taraftarı önünde tutuk futbol oynadı. Kalesinde net pozisyonlar verdi. Sahanın en iyi ismi Mert, kalesine duvar ördü. Beşiktaş’ın sıkıntı yaşadığı ilk yarıda yıldızları ortaya çıktı. Önce Cenk, Salih’in ayağından gelen topta golünü attı. Milli yıldız böylece Larin’in iç sahada attığı 23 gole ulaştı.Uzatma dakikası içinde Weghorst, Redmond’un ara pasında maçı bitiren isim oldu.Hollandalı’nın gol sonrası sevinci, görülmeye değerdi. İlk yarıda Beşiktaş; N’Koudou ve Cenk için penaltı itirazında bulundu. Konuk ekip ise Weghorst’un dirsek attığı gerekçesi ile kırmızı kart tepkisinde.

Ne yaptın hoca

İkinci yarı anlaşılmaz şekilde maçta tempo düştü. İki takım oyun ve skordan memnun şekilde, ortalarda dolaşıp durdular. Kaleye bırakın şut atmayı, ceza alanına yaklaşan olmadı. Bu durumu değiştirmek adına saha içinde olanlarizledi, hamle kenardan geldi. Şenol Güneş, Cenk’i kenara aldı. Yerine giren Atiba, fiziki yetersizlik yüzünden hata yaptı. Bunu affetmeyen Ahmet Emin, kafa ile skoru: 2-1’e taşıdı. Hocanın bu hatası, maçta stres yarattı. Moral bulan Kasımpaşa, saldırdı. Beraberlik için pozisyon da buldu. Kasımpaşa yedek kulübesinde ise dikkat çekici görüntüler vardı. Serkan Reçber teknik patron, Selçuk İnan yardımcısı gibiydi!





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ALİ ECE: MERT MAÇI KURTARDI

Maçtan önce Şenol Güneş hoca “Kendi oyunumuzu oynayarak oyuna hakim olacağız” dedi. Bir anda “Yoksa Şenol hoca da benim gibi Hakim Ziyech’i mi istiyor?” diye düşünürken maç başladı, Beşiktaş ilk 2 dakika içinde iki kez etkili ön alan presi yaparak Şenol Güneş’in maç önü demecinde ne demek istediğini açtı. Dele Alli yine hazır değildi, Josef olmadığı için Gedson ofansif orta sahadan savunma önüne çekilmişti, Beşiktaş’ın maç başlangıcındaki oyun kurucusu ön alan presiydi. Ancak Beşiktaş’ın ilk yarıdaki en etkili oyuncusu kaleci Mert oldu.

Beşiktaş ilk 12 dakikada yüzde 86’lık topa sahip olma oranı yakalayarak oyuna hakim olsa da 22’de Mert karşı karşıya pozisyonu harika bir şekilde kurtarmasa Beşiktaş 6 dakika sonra Cenk Tosun ile öne geçip skora hakim olamayabilirdi. Beşiktaş öne geçtikten sonra da pozisyonlar verdi, hatta birkaç kez geride eksik yakalandı. Mert Günok’un diğer kritik kurtarışları olmasa devre sonunda Redmond-Weghorst ortak yapımı klas gole rağmen Beşiktaş ilk devreyi 2 farkla önde kapatamayabilirdi.









Ziyech gibi büyük oyuncu şart

İlk 11’de bu kadar çok forvet ve ofansif karakterli oyuncuyla başlayınca, hücum pres ağırlıklı oynamak teorik açıdan doğru olsa da hücum-savunma dengesini sağlayıp takımın iki ceza alanı arasında ideal formasyon boyunu ayarlayacak Josef gibi gerçek bir çapa olmayınca geride eksik yakalanıp geriye doğru sürekli depar atmak zorunda kalıp yıpranıyorsun. O zaman da oyunun ikinci yarıdaki gibi çok gel gitli oluyor, Şenol hocanın maç öncesi hedeflediği oyun hakimiyetini kuramıyorsun. Kalede Mert gibi Fabri’den beri Beşiktaş formasıyla en iyi kaleci performansı sergileyen duvar gibi bir kaleci olmasa değil 3 puan 1 puanı bile zor kurtarırdın! Oyuna hakim olabilmek için Ghezzal seviyesinde misal Hakim Ziyech gibi büyük oyuncular lazım, mümkünse bir de Sergen Yalçın dönemi seviyesindeki Josef!