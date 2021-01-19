Sporcularda en sık görülen yaralanmalar; diz ve omuz yaralanmaları, uyluk ve baldır kaslarının yırtıkları, ayak bileği burkulmaları gibi yaralanmalardır. Bu durum tabii ki normal bir sıradan insana göre çok daha fazla aktiviteye, çok daha fazla gerginliğe maruz kalan kasların tendonlarının aşırı kuvvetin sonunda dayanamayıp iflas etmesi sonucunda ortaya çıktığı için kasların ve bağların çok kuvvetlendirilmesi, dengenin muhakkak sağlanması gerekmektedir.

Spor yaralanması türleri

Farklı spor yaralanmaları farklı semptomlar ve komplikasyonlar üretir. Bağların aşırı gerilmesi veya yırtılması burkulmaya neden olur. Ligamentler, iki kemiği bir eklemde birbirine bağlayan doku parçalarıdır.

Diz ekleminin hareketini engelleyen herhangi bir yaralanma spor yaralanması olabilir. Aşırı gerilmeden dizdeki kaslarda veya dokularda bir yırtılmaya kadar değişebilir.Şişme, bir yaralanmaya verilen doğal bir tepkidir. Şişmiş kaslar da ağrılı ve zayıf olabilir.

Aşil tendonu, ayak bileğinizin arkasında yer alan ince, güçlü bir tendondur. Spor sırasında bu tendon kırılabilir veya kopabilir. Olduğunda, ani, şiddetli ağrı ve yürüme güçlüğü yaşayabilirsiniz.

Kemik kırıkları en yaygın görülen spor yaralanmaları arasındadır. Spor yaralanmaları vücudunuzdaki bir kemiği yerinden oynatabilir, buna çıkık denir. Kemik çıkığı oldukça acı verici olabilir ve şişlik ile halsizliğe yol açabilir.

Rotator manşet yaralanması görülebilir. Rotator manşonu oluşturmak için dört kas parçası birlikte çalışır. Döndürücü manşet, omzunuzun her yöne hareket etmesini sağlar. Bu kasların herhangi birindeki yırtık, döndürücü manşonu zayıflatabilir.

Spor yaralanmaları tedavisi

Spor yaralanmalarında ilk uygulanacak tedavi şekilleri dinlenme, buz, sarma ve yüksekte tutmaktır. Bu tedavi yöntemleri hafif spor yaralanmalarında uygulanabilir. Bu uygulamalar spor yaralanmasından sonraki ilk günlerde şişliği azaltmaya, ağrıyı ve morarmayı önlemeye yardımcı olabilir.

Spor yaralanmalarını tedavi etmek için çeşitli ilaçlar da mevcuttur. Birçoğu ağrıyı ve şişliği geçirmede yardımcı olabilir.

Eğer şiddetli şişlik ve ağrı, görünür topaklar, çarpmalar veya diğer deformiteler, eklemi kullandığınızda ağrı ve ses geliyorsa, eklem üzerine ağırlık verememe veya zayıflık ve istikrarsız hareket ettirme gibi sorunlar varsa hemen bir doktora gidilmelidir.

Ciddi spor yaralanmaları ameliyat ve fizik tedavi gerektirebilir

Fiziksel muayene sırasında yaralı eklem veya vücut kısmı hareket ettirilmeye çalışılır. Çeşitli görüntüleme testleri kullanılabilir. Bunlar arasında X-ışınları, MRI'lar, CT taramaları ve ultrason uygulamaları kullanılabilir. Bu, spor yaralanması teşhisini ve ardından tedavi edilmesini sağlar. Yaralanmanın türüne göre alçıya alınabilir. Gerekli görüldüğü durumlarda cerrahi müdahalede bulunabilir. Ardından yine gerekli görülmesi durumunda fizik tedavi uygulanabilir.