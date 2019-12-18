Spor Sonrası Besinlerden Hangileri Tercih Edilmeli?

1- Taze sıkılmış meyve suları: Spor esnasında başta karbonhidrat olmak üzere birçok farklı bileşik yakılmaktadır. Bu da kas yorgunluğu başta olmak üzere birçok farklı belirtinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle spor bittikten sonra taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Özellikle narenciye sınıfında yer alan portakal ve greyfurt suları sporcu beslenmesinde sıklıkla önerilmektedir.

Gazlı içecekler ise kesinlikle uzak durulması gereken içecek türleridir. Özellikle spordan sonra direnci azalan vücudun organları düşük seviyede çalışır. Kola ve benzeri içeceklerin içeriğinde bulunan asitler başta mide olmak üzere birçok hayati oranda büyük zararlar verebilir.

2- Yoğurt: Spordan hemen sonra bir kase dolusu yoğurt yenebilir. Özellikle hızlı ve sağlıklı bir şekilde yağ yakmak isteyenler yarım yağlı ya da tamamen yağsız olan yoğurtları tercih edebilir. Kilo vermek değil kilo almak için spor salonuna gidenler ise kesinlikle yoğurt ve benzeri süt ürünleri tüketmemelidir.

3- Kepek ekmekli sandviç: Kepek ekmeğinin içine yapılan sandviçler spor sonrası besinler listesinde alternatif olarak düşünülebilir. Buğday ekmekleri çok büyük oranda karbonhidrat ve şeker ihtiva ettiği için uzak durulmalıdır. Sandviç içerisinde peynir, domates, salatalık ve zeytin gibi sağlıklı gıdalar konulabilir.

4- Ton balıklı sandviç: Bir diğer sandviç seçeneği ise ton balık ve yeşillikten oluşan sandviçlerdir. Vücudun spor esnasında kaybettiği enerjinin yenilenmesini sağlar. Balığın içerisinde bulunan vitaminler kas yorgunluklarına iyi gelir ve yırtılmalarını önler.

5- Yumurta: Faydaları saymakla bitmeyen yumurta spor sonrası beslenme listelerinin neredeyse tamamında yer alıyor. Çok pişmiş yerine rafadan tercih edildiği takdirde bu gıdalardan maksimum oranda enerji ve vitamin almak mümkündür. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar ve gençler bir yerine iki yumurta tüketebilir.

Spordan Sonra Protein İçerikli Beslenmenin Önemi

Spor ve çeşitli egzersizlerin akabinde vücutta karbonhidratlar yakıldığı gibi protein kaybı da yaşanır. Bu nedenle protein içerikli beslenmek sporun devamlılığı ve kas kütlelerin onarımı için elzemdir. Bol bol su tüketilmeli ve terleme esnasında kaybedilen sıvının takviyesi yapılmalıdır.

Aynı zamanda ayran ya da zefir gibi son derece faydalı içecekler de tercih edilebilir. Yarım yağlı sütler de aç karnına tüketildiği takdirde hem yağ yakımını hızlandırır hem de vücudun çok daha kısa bir süre içerisinde kendini toparlamasını sağlar.

Spor Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken

1- İlk bir saat içerisinde mutlaka bir şey yenmeli: Spor tamamlandıktan sonra 1 saat içerisinde mutlak surette bir şeyler yenmelidir. Aksi takdirde vücudun direnci kırılır. Özellikle kışın yapılan sporlarda hemen bir şey yenmezse nezle ve grip olma riski çok yüksektir.

2- Dinlenmeli: Spor yapıp beslendikten sonra mümkünse yarım saat- bir saat aralığında dinlenmelidir. Şekerleme yapmak da doktorların sıklıkla önerdiği ve ömrü uzatan bir aktivite olarak değerlendirilebilir.

3- Sıcak değil ılık ya da soğuk duş alınmalı: Aşırı sıcak duş almak her yönüyle zararlıdır. Bunun yerine ılık ya da mümkünse soğuk suyla duş alınmalıdır. Soğuk duşlar kasları besler ve daha zinde hissettirir.