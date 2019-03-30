Fiziksel egzersiz sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Ancak profesyonel sporcularda yoğun fiziksel egzersize bağlı oluşan reaktif oksijen türevleri ve serbest radikaller kas yaranlanmalarını ve yorgunluğu artırdığı bilinmektedir. Vücut kendi antioksidan sistemleri ile serbest radikalleri azaltabilir ancak dışarıdan beslenme ile antioksidan alımına da ihtiyaç vardır. Bu sebeple egzersizle oluşan serbest radikalleri azaltma amacıyla sporculara antioksidan besinler/besin destekleri vermek ile ilgili çokça araştırma yapılmıştır hala daha yapılmaktadır.Yapılan çalışmalar sonucunda bazı besinlerin ve bu besinlerin içerdiği maddelerin yorgunluğu azalttığı,sporcularda performansı artırdığı ve kas hasarlarını önlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Quercetin

Quercetin ,soğan ve brokolide bulunan doğal bir biyoaktif flavonoiddir. Sporcular üzerinde yapılan çalışmalarda verilen quercetin takviyelerinin VO2max (oksijen alımı) seviyelerini ve yorulma zamanlarını artırdığı bulunmuştur. Dayanıklılık performansını da artırdığı bilinmektedir.

Sporcularda performansın artırılmasında quercetin içeren besinlerin kullanılması önemlidir. Soğan ve brokoli dışında fındık üzüm elma çilek de quercetin içeririr.

Koenzim Q 10

Koenzim Q10 yağda çözünen vitamin benzeri bir maddedir. Ve elektron taşıyıcı olarak görev yapar ve vücutta enerji (ATP) üretimi için gereklidir. Bu sebeple fiziksel performansı artırmada etkilidir. Yapılan bilimsel çalışmalarda koenzimq10 desteğinin veya koenzim q10 içeren besinlerin sporcularda egzersize bağlı kas hasarlarını önlemeye yardımcı olduğu görülmüştür .

Somon, tavuk ve ıspanak en iyi koenzimq10 kaynaklarıdır.

RESVERATROL

Resveratrol üzümde doğal olarak bulunan bir polifenolik maddedir. Daha çok antioksidan ve antikanserojenik etkileri ile bilinir. Ancak yapılan çalışmalar egzersiz sırasında dayanıklılığın artırılmasında etkili olduğunu ve performansı artırabileceğini göstermiştir. Ayrıca kuvvetli bir antioksidan olması sebebiyle kas liflerini oskidatif hasara karşı koruyup kas yaralanmalarını azaltabilir.