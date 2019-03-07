Spor ve gelişim

SPORTOFİZ (sporcu ve omurga sağlığı merkezi) Psikiyatri Uzmanı Doktor Ömer Esenkaya, sporun genel faydalarını kaleme aldı. Esenkaya, psikiyatr gözüyle sporun fiziksel getirilerinin yanında, hangi hormonları harekete geçirdiğini, sosyal zekamız üzerindeki tesirlerini yazdı...

Spor yapmak kaygılarınızı azaltır , daha başarılı olmanızı sağlar

"Oğlum eve gel derslerini çalış, tommix de neymiş adam akıllı kitaplar oku" diye uyarıldığımız bir dünyadan, "oğlum azıcık hava al arkadaşlarınla dolaş" dediğimiz , dünya klasiklerini belki de yeni nesil okur ümidiyle çizgi roman halinde bastırdığımız bir dünyaya geçiş yaptık. Kimilerinin dijital dünya diye tanımladığı bu dünya çocuklarımızı daha zeki daha öz güvenli mi yaptı ?

İnsan beyninin gelişim kapısı duyu organlarınızdır. Gördüğünüz, dokunduğunuz, kokladığınız zaman beyninizde bir uyarı oluşur. Sinir hücrelerinizin gelişiminde imajinasyon ( hayal edebilme) o imaji(hayali) yaşamaya biraz yakın bir etki oluşturabilir. Yaşamanın davranışa dökmenizin duyu organlarınıza doğrudan temas etmesinin etkisini birebir oluşturmaz. Bedensel ve ruhsal yapı bir bütünlük içinde ortak hareket eden bir yapımıdır? Bir bütünün içinde ayrı ayrı hareket eden parçalar mıdır? Tartışılabilir. Bedensel ve ruhsal yapının birbirini etkiledikleri tartışmasız ortaya konulmuştur. Troit fonksiyonlarınızın bozulması, demir eksikliği, D vitamini eksikliği depresyona neden olabilir. Depresyon ve kaygı bozuklukları bedensel ağrılara, dikkat dağınıklıklarına neden olabilir. Bedensel iyilik haliniz ruhsal iyilik halinize, ruhsal iyilik haliniz bedensel iyilik halinize katkı sağlar.

Sporun zihinsel sosyal ve bedensel gelişim üzerinde etkileri net bir şekilde ortaya konulmuştur. Sporun bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yapımızda geliştirici ve iyileştirici bir etkisi vardır. Zihinsel, ruhsal, sosyal ve bedensel zorlanmalar karşısında vereceğimiz tepkiler neler olabilir?. Sosyal ortamlardaki (iş, aile, arkadaş ) problemler karşısında problemin çözümüne dönük hareket etmek mi? Problemden uzaklaşmak mı? (sosyal örgülerden uzaklaşmak yalnızlaşmak) problemi değiştirmek mi? (kavgacı bir tutum).

Hangi tepkiyi vereceğimiz sahip olduğumuz bütünlüğün gelişmişliği ile ilgilidir. Sporun analitik düşünce üzerinde bir matematik ya da Türkçe dersi kadar önemli olduğunu, dersleri iyi olan çocuklar için sporun sadece bedensel bir aktivite olmadığını görmemiz gerekir. Bunu görebildiğimizde sahip olduğumuzdan daha başarılı öğretmenler, mühendisler, doktorlara sahip olabiliriz. Sporun yaratıcılık üzerindeki etkilerini görebildiğimizde sahip olduğumuzdan daha başarılı güzel sanatlar alanında profesyonellere sahip oluruz. Sporun sosyal zekâmız üzerindeki etkilerini ve önemini gördüğümüzde toplumsal çatışmalarda daha yapıcı çözümler üretebilmeye sahip olabiliriz.

Sporun sadece bedensel bir güç yetenek örgüsü olamadığını görebildiğimizde, sporla profesyonel anlamda uğraşan kişiler için kendi antrenmanları kadar matematik dersinin Türkçe dersinin de önemli olduğunu görebildiğimizde sahip olduğumuzdan daha başaralı profesyonel sporculara sahip olabiliriz.

Büyüme hormonu, melatonin hormonu, insülin hormonu, seratonin hormonu karşılıklı etkileşim halinde çalışır. Bu hormon sisteminizin sağlıklı çalışması kaygı, depresyon, kemik kas gelişimi , metabolik gelişiminizle yakından ilgilidir. Bu sitemin sağlıklı çalışması için geceyi uykuda geçirmek ve gündüz bedensel aktivitenizi artırmanız gerekir.

Özelikle kaygı problemine dönük yardım alma yaşının çok erken yaşlara indiği, erişkinler arasında sıklığının gözle görülür biçimde arttığı bu dönemde sporu hayatınızın içinde iyileştirici bir unsur olarak görün. Bir eğlence aracı olarak değil.