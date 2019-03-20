Spor Turkey Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı, 22-26 Mart'ta Antalya EXPO Center'da düzenlenecek. Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş (ANFAŞ) tarafından gerçekleştirilen etkinliğin tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarda spor ekipman ve donanımları, sporcu sağlığı, sporcu performans ürünleri, spor giyim ve aksesuarları ile ilgili 90 firmanın 220 markada ürünlerini sergileyeceğini belirtti. Fuar etkinlikleri kapsamında pilates, yoga, bisiklet, zumba, fitness gibi aktivitelerin yapılacağını kaydeden Bıdı, 24 Mart Pazar Günü, bu yıl 5'incisi yapılacak Future Fashion Faces World Profesyonel Modellik Yarışması'na katılacak güzellerle 'Aspendos Yılı'na dikkati çekmek için sağlıklı yaşam koşusu yapacaklarını söyledi.

OBEZİTEYE KARŞI HAREKETLİ YAŞAM

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise Spor Turkey'in sporcu sağlığına dikkati çeken bir organizasyon olduğunu anlattı. Hareketsiz yaşam nedeniyle Türkiye'de obezitenin artış gösterdiğini ve insanların spora daha fazla önem göstermesi gerektiğini kaydeden Hacıcaferoğlu, genç sporculara protein tozu kullanımı yerine doğal gıdalardan vücudun protein ihtiyacını karşılamaları tavsiyesinde bulundu.

'DOPİNGİ KESİNLİKLE YASAKLIYORUZ'

Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Şirin ise etkinlik kapsamında düzenlenecek Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'na 800 civarında sporcunun katılacağını söyledi. Sporcu sağlığı hakkında değerlendirme yapan Şirin, doping kullanımına karşı olduklarını vurguladı. Şirin, "Dopingi kesinlikle yasaklıyoruz. Yarışmalar öncesi testler yapıyoruz ancak serbest piyasada kullanıldığını görüyoruz" dedi.

Tolga YILDIRIM- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)