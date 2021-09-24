Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, sezon öncesi ilk hedef olarak Şampiyonlar Kupa’nı kazanmayı koydu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geride kalan sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi’nde altıncı sırada bitirip, Kupa Voley şampiyonu olan ve CEV Kupası’nda Türkiye’yi temsil etme hak kazanan erkek voleybol takımında 2021-2022 sezonu Avrupa ile lig müsabakaları öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi.

"Bu noktada belirlediğimiz ilk hedefimiz, 7 Ekim 2021 tarihinde oynanacak olan Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı evimize getirmek olacaktır." denilerek, "Dünyada ve ülkemizde devam eden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı da tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Çağın gerekliliklerine ve oluşacak yeniliklere uyum sağlayabilme, gençlere örnek olup, onları spora teşvik edebilme ve bu konuda öncü olma vizyonumuzla Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.