Spor Toto Ümitler Judo Mix 1’inci Lig 2’nci etabı başladı

Spor Toto Ümitler Judo Mix 1’inci Lig 2’nci etap karşılaşmaları Antalya’nın Kemer ilçesi Göynük beldesindeki Atatürk Spor Salonu’nda başladı. Mut’ta yapılan ilk etabı lider tamamlayan Kocaeli BBSK, 2’nci etap ilk gün karşılaşmaları sonunda liderliğini 45 puanla devam ettirdi. 2’nci sırada 42 puanla Balıkesir İDA SK bulunurken, İstanbul BBSK 36 puan ve averajla 3’üncü; İzmir BBSK ise aynı puanla 4’üncü sırada yer aldı.

Takımlar, 2’nci etap karşılaşmalarında sırasıyla; +63, 60, 48, +81, 63 ve 81 kilodaki judocularla mücadele etti.

DHA