Spor Toto-Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta erteleme maçında Spor Toto, sahasında Tokat Belediye Plevne’yi 3-2 yendi.
Salon: Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk
Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, De Souza, Ali Deniz Yılmaz, İbrahim Emet, Gelinski (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan, Aziz Ataoğlan, Rıfat Kantarcıoğlu)
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano, Abdullah Cam (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Atakan Topal, Yusuf Özdemir)
Setler: 21-25, 22-25, 25-15, 25-19, 15-13
Süre: 131 dakika (26, 34, 25, 26, 20)