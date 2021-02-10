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Spor Toto-Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta erteleme maçında Spor Toto, sahasında Tokat Belediye Plevne’yi 3-2 yendi.

10 Şubat 2021, Çarşamba 19:08 Son Güncelleme:
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Spor Toto-Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta erteleme maçında Spor Toto, sahasında Tokat Belediye Plevne’yi 3-2 yendi.

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk

Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, De Souza, Ali Deniz Yılmaz, İbrahim Emet, Gelinski (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan, Aziz Ataoğlan, Rıfat Kantarcıoğlu)

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano, Abdullah Cam (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Atakan Topal, Yusuf Özdemir)

Setler: 21-25, 22-25, 25-15, 25-19, 15-13

Süre: 131 dakika (26, 34, 25, 26, 20)

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