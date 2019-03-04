Süper Lig'de 24. haftanın son gününe girilirken İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarıyla ilgili güncelleme yaptı.

Haftayı galibiyetle kapayan Başakşehir, en yakın rakibi Galatasaray'la arasındaki puan farkını 8'e çıkarırken İstanbul ekibinin oranı daha da düştü.

İşte şampiyonluk için belirlenen yeni oranlar:

Başakşehir: 1.20

Galatasaray: 3.25

Beşiktaş: 15:00

Eski oranlar:

Beşiktaş: 15.00

Galatasaray: 2.70

Başakşehir: 1.30

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