Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

09 Ağustos 2019, Cuma 13:35 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu, 16 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Y. Denizlispor - Galatasaray : Abdülkadir Bitigen

Gençlerbirliği - Ç. Rizespor: Bahattin Şimşek

D.G. Sivasspor - Beşiktaş : Mustafa Öğretmenoğlu

İ.M. Kayserispor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Konyaspor - MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu

Göztepe - Antalyaspor: Zorbay Küçük

Kasımpaşa - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

Y. Malatyaspor - M. Başakşehir : Hüseyin Göçek

Fenerbahçe - G. Gaziantep: Arda Kardeşler


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