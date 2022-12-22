Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın Antalyaspor - MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor - M.Başakşehir karşılaşmalarıyla başlayacak. Haftanın en önemli müsabakasında ise Trabzonspor, cumartesi günü Fenerbahçe 'yi ağırlayacak.
Ligde 15. hafta pazar günü oynanacak Galatasaray - İstanbulspor maçıyla sona erecek.
Süper Lig’de 15. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Antalyaspor - Ankaragücü
20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir
24 Aralık Cumartesi
13.30 Hatayspor - Giresunspor
16.00 Kasımpaşa - Sivasspor
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
25 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
19.00 Galatasaray - İstanbulspor
(İHA)