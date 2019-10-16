Liglere verilen milli aradan sonra Spor Toto Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 8. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
İşte Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri:
18 Ekim 2019 Cuma
20:30 Galatasaray - Sivasspor (Ali Palabıyık)
19 Ekim 2019 Cumartesi
15:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Abdülkadir Bitigen)
17:30 Trabzonspor - Gaziantep (Özgür Yankaya)
17:30 Medipol Başakşehir - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
20:00 Ankatagücü - Beşiktaş (Ali Şansalan)
20 Ekim 2019 Pazar
14:00 Kayserispor - Kasımpaşa
16:30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19:00 Denizlispor - Fenerbahçe
21 Ekim 2019 Pazartesi
20:00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor