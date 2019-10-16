Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

16 Ekim 2019, Çarşamba 12:18
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Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Liglere verilen milli aradan sonra Spor Toto Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 8. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

İşte Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri:

18 Ekim 2019 Cuma

20:30 Galatasaray - Sivasspor (Ali Palabıyık)

19 Ekim 2019 Cumartesi

15:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Abdülkadir Bitigen)

17:30 Trabzonspor - Gaziantep (Özgür Yankaya)

17:30 Medipol Başakşehir - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

20:00 Ankatagücü - Beşiktaş (Ali Şansalan)

20 Ekim 2019 Pazar

14:00 Kayserispor - Kasımpaşa

16:30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor

19:00 Denizlispor - Fenerbahçe

21 Ekim 2019 Pazartesi

20:00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor

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