Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında heyecan yarın, 16 Nisan Cumartesi, 17 Nisan Pazar ve 18 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Kayserispor ile Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Bu hafta Fenerbahçe , Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş da deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında Galatasaray , Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın
20.30 Trabzonspor - V. Fatih Karagümrük
20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor
16 Nisan Cumartesi
13.30 A. Hatayspor - D.G. Sivasspor
16.00 Altay - Medipol Başakşehir
16.00 A. Alanyaspor - F. T. Antalyaspor
20.30 Fenerbahçe - Göztepe
17 Nisan Pazar
13.30 İ.H. Konyaspor - Gaziantep FK
16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor
20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş
18 Nisan Pazartesi
20.30 Galatasaray - Ö.K. Yeni Malatyaspor
İHA