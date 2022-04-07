Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 9 Nisan Cumartesi, 10 Nisan Pazar ve 11 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk edecek. Bu hafta derbide pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray , Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da cumartesi günü evinde Alanyaspor ile oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Antalyaspor ile Hatayspor karşılaşacak.

Süper Lig'de 32. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor

9 Nisan Cumartesi

13.30 V. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

16.00 Göztepe - Y. Kayserispor

16.00 Çaykur Rizespor - İ. H. Konyaspor

20.30 Beşiktaş - A. Alanyaspor

10 Nisan Pazar

13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor

16.00 D. G. Sivasspor - Medipol Başakşehir

16.00 Adana Demirspor - Altay

20.30 Fenerbahçe - Galatasaray

11 Nisan Pazartesi

20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor