Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 9 Nisan Cumartesi, 10 Nisan Pazar ve 11 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk edecek. Bu hafta derbide pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray , Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da cumartesi günü evinde Alanyaspor ile oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Antalyaspor ile Hatayspor karşılaşacak.
Süper Lig'de 32. hafta programı şöyle:
Yarın
20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor
9 Nisan Cumartesi
13.30 V. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
16.00 Göztepe - Y. Kayserispor
16.00 Çaykur Rizespor - İ. H. Konyaspor
20.30 Beşiktaş - A. Alanyaspor
10 Nisan Pazar
13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor
16.00 D. G. Sivasspor - Medipol Başakşehir
16.00 Adana Demirspor - Altay
20.30 Fenerbahçe - Galatasaray
11 Nisan Pazartesi
20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor