Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta fikstürü
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Lider Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş, sahasında Altay'ı konuk edecekken, Fenerbahçe Kadıköy'de Hatay'ı ağırlayacak. Galatasaray ise İzmir deplasmanında Göztepe ile kozlarını paylaşacak.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 19 Şubat Cumartesi, 20 Şubat Pazar ve 21 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Konyaspor - Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir mücadeleleriyle başlayacak. Bu hafta Beşiktaş , Altay'ı; Fenerbahçe de Hatayspor'u konuk edecek. Lider Trabzonspor da deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 26. hafta Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayla sona erecek.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Konyaspor - Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
19 Şubat Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor
16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş - Altay
20 Şubat Pazar
13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor
16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor
16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor
21 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Galatasaray
İSTANBUL (İHA)