Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile açılacak.

07 Mart 2019, Perşembe 09:55
- A +
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 9, 10 ve 11 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında ise lider Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacakken, haftanın kapanışında ise Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşacak. 

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: 

Yarın 

20.30 DG Sivasspor - E. Yeni Malatyaspor 

9 Mart Cumartesi 

16.00 Trabzonspor - Akhisarspor 

19.00 MKE Ankaragücü - Bursaspor 

19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe 

10 Mart Pazar 

13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor 

16.00 Göztepe - Kasımpaşa 

16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor 

19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor 

11 Mart Pazartesi 

20.00 Galatasaray - Antalyaspor 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.