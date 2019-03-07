Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 9, 10 ve 11 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında ise lider Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacakken, haftanın kapanışında ise Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
20.30 DG Sivasspor - E. Yeni Malatyaspor
9 Mart Cumartesi
16.00 Trabzonspor - Akhisarspor
19.00 MKE Ankaragücü - Bursaspor
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
10 Mart Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor
11 Mart Pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor