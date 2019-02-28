Spor Toto Süper Lig'de yarış kaldığı yerden devam ediyor. Lider Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkıyor. Galatasaray ise Erzurum'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş ise Kayseri deplasmanında... Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor'u evinde yenerek çıkış yapmak istiyor.

Ligde 24. haftanın hakemleri açıklandı.

İşte haftanın hakemleri:

1 MART 2019 CUMA

20:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Koray Gençerler)

2 MART 2019 CUMARTESİ

16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Mete Kalkavan)

16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş (Suat Arslanboğa)

19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

3 MART 2019 PAZAR

13:30 Atiker Konyaspor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen)

16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

19:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

4 MART 2019 PAZARTESİ

20:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)

20:00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Tokat)