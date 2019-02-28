Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

28 Şubat 2019, Perşembe 11:40
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Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de yarış kaldığı yerden devam ediyor. Lider Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkıyor. Galatasaray ise Erzurum'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş ise Kayseri deplasmanında... Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor'u evinde yenerek çıkış yapmak istiyor. 

Ligde 24. haftanın hakemleri açıklandı.

İşte haftanın hakemleri:

1 MART 2019 CUMA

20:30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Koray Gençerler)

2 MART 2019 CUMARTESİ 

16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Mete Kalkavan) 

16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş (Suat Arslanboğa) 

19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler) 

3 MART 2019 PAZAR 

13:30 Atiker Konyaspor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen) 

16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus) 

19:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray (Cüneyt Çakır) 

4 MART 2019 PAZARTESİ 

20:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Bülent Yıldırım) 

20:00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Tokat) 

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