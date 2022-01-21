Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında heyecan yarın ve 23 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Beşiktaş 'ı ağırlayacak. Fenerbahçe de deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Galatasaray lider Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:

Yarın

13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

16.00 Sivasspor - Fenerbahçe

16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe

23 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor

13.30 Hatayspor - Çaykur Rizespor

16.00 Altay - Konyaspor

16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

19.00 Galatasaray - Trabzonspor

İHA