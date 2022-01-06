Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında heyecan yarın, 8, 9 ve 10 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. 20. haftanın açılış mücadelesinde lider Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Galatasaray evinde Giresunspor ile, Beşiktaş da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe , Adana Demirspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor

8 Ocak Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - V. Fatih Karagümrük

16.00 A. Alanyaspor - Medipol Başakşehir

16.00 Kasımpaşa - A. Hatayspor

19.00 Galatasaray - GZT Giresunspor

9 Ocak Pazar

13.30 İ.H. Konyaspor - D.G. Sivasspor

16.00 Y. Kayserispor - Altay

16.00 Göztepe - F.T. Antalyaspor

19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

10 Ocak Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Adana Demirspor