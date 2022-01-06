Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında heyecan yarın, 8, 9 ve 10 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. 20. haftanın açılış mücadelesinde lider Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Galatasaray evinde Giresunspor ile, Beşiktaş da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe , Adana Demirspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor
8 Ocak Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - V. Fatih Karagümrük
16.00 A. Alanyaspor - Medipol Başakşehir
16.00 Kasımpaşa - A. Hatayspor
19.00 Galatasaray - GZT Giresunspor
9 Ocak Pazar
13.30 İ.H. Konyaspor - D.G. Sivasspor
16.00 Y. Kayserispor - Altay
16.00 Göztepe - F.T. Antalyaspor
19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
10 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Adana Demirspor