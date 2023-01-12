Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı, yarın, 14 Ocak Cumartesi ve 15 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın oynanacak Kayserispor - DG Sivasspor ve Galatasaray - Hatayspor maçlarıyla başlayacak. Alanyaspor, haftayı maç yapmadan tamamlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın
17.00 Kayserispor - DG Sivasspor
20.00 Galatasaray - A. Hatayspor
14 Ocak Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Giresunspor
16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü
16.00 Konyaspor - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
15 Ocak Pazar
13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor
16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
(İHA)