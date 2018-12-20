Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı sona eriyor. Ligin 17. haftasının maçlarının tamamlanmasıyla birlikte kulüpler devre arasına girecek. İşte Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri...
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı sona eriyor. Lider Başakşehir 34 puanla zirvede yer alıyor. En yakın rakibi Yeni Malatyaspor 28 puanla ikinci sırada... 26 puanla 5 takım, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor zirvenin en yakın takipçilerinden... Fenerbahçe ise 15 puanla 17. sırada kaldı.
Ligin ilk yarısını takımların puan cetvelinde nasıl tamamlayacağı da 17. haftada oynanacak maçların sonrasında belli olacak.
Bu maçların hakemleri de açıklandı.
İşte Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri:
22 Aralık 2018 Cumartesi
13:30 Ankaragücü - Göztepe (Özgür Yankaya)
16:00 Alanyaspor-Başakşehir (Ali Palabıyık)
19:00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Cüneyt Çakır)
23 Aralık 2018 Pazar
13:30 BB Erzurumspor - Kayserispor (Hüseyin Göçek)
16:00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Bülent Yıldırım)
16:00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)
19:00 Galatasaray-Sivasspor (Halil Umut Meler)
24 Aralık 2018 Pazartesi
20:00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Ümit Öztürk)
20:00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor (Alper Ulusoy)