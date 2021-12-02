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Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

02 Aralık 2021, Perşembe 11:39 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 4, 5 ve 6 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Lider Trabzonspor, Adana Demirspor ile sahasında mücadele edecek. Galatasaray , Altay'ı; Fenerbahçe de Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

4 Aralık Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor - D.G. Sivasspor

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

19.00 Galatasaray - Altay

5 Aralık Pazar

13.30 Y. Kayserispor - F.T. Antalyaspor

16.00 A. Hatayspor - Medipol Başakşehir

16.00 GZT Giresunspor - V. Fatih Karagümrük

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

6 Aralık Pazartesi

20.00 İ.H. Konyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

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