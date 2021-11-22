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Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, 26'şar puanı bulunan takımlardan Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.

22 Kasım 2021, Pazartesi 23:27 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta programı

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Kasım Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş -GZT Giresunspor (Vodafone Park)

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Galatasaray (Yeni Malatya)

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe- Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

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