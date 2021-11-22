Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, 26'şar puanı bulunan takımlardan Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
26 Kasım Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim)
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş -GZT Giresunspor (Vodafone Park)
28 Kasım Pazar:
13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Galatasaray (Yeni Malatya)
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe- Fenerbahçe (Gürsel Aksel)