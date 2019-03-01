Spor Toto Süper Lig 25 ve 26. Hafta Programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. ve 26. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.
25. hafta
8 Mart Cuma
20.30 DG Sivasspor - E.Y. Malatyaspor
9 Mart Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - Bursaspor
16.00 Trabzonspor - Akhisarspor
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
10 Mart Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor
11 Mart Pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor
26. hafta
15 Mart Cuma
20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor
16 Mart Cumartesi
13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa
16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor
19.00 Beşiktaş - Göztepe
17 Mart Pazar
13.30 E.Y. Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir
16.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Bursaspor - Galatasaray