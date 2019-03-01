Spor Toto Süper Lig 25 ve 26. Hafta Programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. ve 26. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı

01 Mart 2019, Cuma 17:01 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig 25 ve 26. Hafta Programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. ve 26. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

25. hafta 

8 Mart Cuma 

20.30 DG Sivasspor - E.Y. Malatyaspor 

9 Mart Cumartesi 

13.30 MKE Ankaragücü - Bursaspor 

16.00 Trabzonspor - Akhisarspor 

19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe 

10 Mart Pazar 

13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor 

16.00 Göztepe - Kasımpaşa 

16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor 

19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor 

11 Mart Pazartesi 

20.00 Galatasaray - Antalyaspor 

26. hafta 

15 Mart Cuma 

20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor 

16 Mart Cumartesi 

13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 

16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa 

16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor 

19.00 Beşiktaş - Göztepe 

17 Mart Pazar 

13.30 E.Y. Malatyaspor - MKE Ankaragücü 

16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir 

16.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor 

19.00 Bursaspor - Galatasaray 

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