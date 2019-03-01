Spor Toto Süper Lig 25 ve 26. Hafta Programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. ve 26. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

25. hafta

8 Mart Cuma

20.30 DG Sivasspor - E.Y. Malatyaspor

9 Mart Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - Bursaspor

16.00 Trabzonspor - Akhisarspor

19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

10 Mart Pazar

13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor

16.00 Göztepe - Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor

19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor

11 Mart Pazartesi

20.00 Galatasaray - Antalyaspor

26. hafta

15 Mart Cuma

20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor

16 Mart Cumartesi

13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa

16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor

19.00 Beşiktaş - Göztepe

17 Mart Pazar

13.30 E.Y. Malatyaspor - MKE Ankaragücü

16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir

16.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Bursaspor - Galatasaray