Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu maç özetleri hangi kanalda?

Süper Lig özetleri, maçların bitiminden 45 dakika sonra ve hafta boyunca Digiturk’ün şifresiz spor kanalı beIN SPORTS HABER’de yayınlanıyor. beIN SPORTS HABER, Digiturk 83. Kanalın yanı sıra Kablo TV platformu 223. Kanal, Türksat 4A uydusu ve Youtube üzerinden şifresiz yayın yapıyor. Tüm sporseverler kanalı ücretsiz izleyebiliyor.

Süper Lig karşılaşmalarının en önemli anlarını, tartışmalı pozisyonları ve atılan golleri ekranlara taşıyan maç özetleri, beIN SPORTS HABER sayesinde şifresiz olarak tüm futbolseverlerle buluşuyor. Süper Lig’de haftanın açılış maçıyla başlayan maraton, gün boyu yayımlanan haber bültenleriyle tüm hafta boyunca beIN SPORTS HABER ekranında izlenebiliyor.



