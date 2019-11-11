Spor Toto Sonuçları - Spor Toto ikramiye ne kadar verdi?

Spor Toto Sonuçları bahis severler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de 9, Almanya Ligi, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Lig 1 ve La Liga maçlarını kapsayan program dün akşam oynanan Marsilya - Lyon ve Real Betis - Sevilla maçlarıyla tamamlandı. İşte Spor Toto sonuçları ve Spor Toto ikramiye tutarı...

Spor toto ikramiye ne kadar?

15 Bilen 8149 kişi 281,05 TL kazandı.

14 Bilen 86493 kişi 15,13 TL kazandı.

13 Bilen 355101 kişi 2,33 TL kazandı.

12 Bilen 918508 kişi 1,12 TL kazandı.

Spor Toto nedir, nasıl oynanır?

Spor Toto Teşkilatı’nın resmi bir oyunu olan Spor Toto, bir maçın sonucunu tahmin etmeye yönelik müşterek bir bahis oyunudur.

Spor Toto maç sonuç tahmini oyunu, hafta sonu ve hafta içi içerisinde, yurt içi ve yurt dışında oynanan futbol müsabakaları arasından belirlenen 15 adet karşılaşmadan; birinci takımın galibiyetinin (1), takımların beraberliğinin (X), ikinci takımın galibiyetinin (2) doğru tahmin edilmesidir. Yani her maç için 3 tane ayrı sonuç tahmin seçeneği bulunmaktadır:



