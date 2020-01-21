Spor Toto sonuçları 21 Ocak Salı

Spor Toto sonuçları bahis severler tarafından büyük merak konusu. Süper Lig'den 9 karşılaşma, İngiltere Premier Lig'den 2, Almanya'dan 1, İtalya'dan 2 ve İspanya'dan bir takım programa dahil edilmişti.

Süper Lig'de oynanan hiç bir karşılaşma berabere tamamlanmadı. 15 karşılaşmada sadece Watford - Tottenham mücadelesi berabere tamamlandı. bu karşılaşmalar dışında berabere biten maç olmadı.

İşte Spor Toto sonuçları...

MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 5-1

Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2

Antalyaspor - Göztepe: 0-3

Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0

Galatasaray - Yukatel Denizlispor: 2-1

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: 1-2

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 2-0

Liverpool-Manchester United 2-0

Watford-Tottenham 0-0

Schalke-Mönchengladbach 2-0

Lazio-Sampdoria 5-1

Napoli - Fiorentina 0-2

Real Betis - Real Sociedad 3-0