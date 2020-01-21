Spor Toto sonuçları 21 Ocak Salı
Süper Lig'de oynanan 18. hafta maçlarının ardından Spor Toto Sonuçları büyük merak konusu. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda 9 ev sahibi takım kazanırken 5 de konuk ekip maçlardan galip ayrılmayı başardı. Sadece 1 maç berabere tamamlandı.
Spor Toto sonuçları bahis severler tarafından büyük merak konusu. Süper Lig'den 9 karşılaşma, İngiltere Premier Lig'den 2, Almanya'dan 1, İtalya'dan 2 ve İspanya'dan bir takım programa dahil edilmişti.
Süper Lig'de oynanan hiç bir karşılaşma berabere tamamlanmadı. 15 karşılaşmada sadece Watford - Tottenham mücadelesi berabere tamamlandı. bu karşılaşmalar dışında berabere biten maç olmadı.
İşte Spor Toto sonuçları...
MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor: 0-1
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 5-1
Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1
Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2
Antalyaspor - Göztepe: 0-3
Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0
Galatasaray - Yukatel Denizlispor: 2-1
Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: 1-2
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 2-0
Liverpool-Manchester United 2-0
Watford-Tottenham 0-0
Schalke-Mönchengladbach 2-0
Lazio-Sampdoria 5-1
Napoli - Fiorentina 0-2
Real Betis - Real Sociedad 3-0