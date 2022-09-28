2022 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Arkas Spor arasında oynanan maçın ardından sahibini buldu. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı; 25-19, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan Ziraat Bankkart kupayı 3'üncü kez müzesine götürdü.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alpaslan

ZİRAAT BANKKART: Tuinstra, Faik Samet, Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Berkay (L) (Ahmet, Halil İbrahim)

ARKAS SPOR: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Caner (L), Ahmet (L) (Enes, Bertuğ)

SETLER: 25-19, 26-24, 25-20

SÜRE: 1 saat 26 dk (25' 30' 31')