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Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Ziraat Bankkart'ın oldu

Ziraat Bankkart, 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında Arkas Spor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

28 Eylül 2022, Çarşamba 17:40 Son Güncelleme:
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Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Ziraat Bankkart'ın oldu

2022 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Arkas Spor arasında oynanan maçın ardından sahibini buldu. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı; 25-19, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan Ziraat Bankkart kupayı 3'üncü kez müzesine götürdü.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alpaslan

ZİRAAT BANKKART: Tuinstra, Faik Samet, Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Berkay (L) (Ahmet, Halil İbrahim)

ARKAS SPOR: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Caner (L), Ahmet (L) (Enes, Bertuğ)

SETLER: 25-19, 26-24, 25-20

SÜRE: 1 saat 26 dk (25' 30' 31')

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