Spor Toto Şampiyonlar Kupası Vakıfbank'ı deviren Eczacıbaşı VitrA'nın!
Kadınlar voleybolda 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde zafere ulaşan Vakıfbank ile Kupa Voley’in son şampiyonu Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya geldi. Dünya voleybolunun iki dev ekibinin kapışmasında gülen taraf VakıfBank'ı 3-2'lik skorla mağlup eden Eczacıbaşı VitrA oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından İzmir'de organize edilen 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Vakıfbank'ı tie-break setiyle 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, 4'üncü kez kupayı müzesine götürdü. Maçın ilk 2 setini alarak 2-0 öne geçen Eczacıbaşı Vitra, rakibi skoru 2-2'a getirmesine rağmen tie-break setiyle şampiyonluğa ulaştı.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun sergileyen Eczacıbaşı Vitra, seti 25-14 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan Eczacıbaşı Vitra, daha sonra toparlanan Vakıfbank'ın üst üste bulduğu sayılara rağmen 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünde maç sayısını çeviren Vakıfbank, 27-25'lik skorla setlerde farkı 1'e indirdi: 1-2. Dördüncü sette etkili bir oyun sergileyen Vakıfbank, 25-20 üstünlük kurarak skoru eşitledi: 2-2. Tie-break setine 4-0'lık seriyle başlayan Eczacıbaşı Vitra, 15-11'lik skorla maçı 3-2 kazandı.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)
VAKIFBANK: Milena (xxx), Maja (x), Ebrar (xx), Zehra (xx), Haak (xxx), Meliha (xxx), Gizem (xx), Cansu (xx), Pınar (x), Gözde (x), Gabi (xx) ECZACIBAŞI VİTRA: Natalia (xxx), Ergül (xxx), Boskovic (xxxx), Kim (xxx), Yasemin (xxx), Gamze (xxx), Simge (xxx), Hande (xx), Lloyd (xx)
SETLER: 14-25, 21-25, 27-25, 25-20, 11-15
SÜRE: 140 dakika (23, 36, 36, 26, 19)