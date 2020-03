Corona Virüs nedeniyle Avrupa'da bir çok iptal edildi ve maçlar oynanmadı. Spor Toto sonuçları bahis severler tarafından büyük merak konusu. Ayrıca bu hafta Spor Toto sonuçları nasıl belirlenecek? Spor Toto maç iptal edilirse ne olur? Sorularının cevapları aranıyor. İşte Spor Toto maç sonuçları ve detaylar...

Spor Toto maç iptal edilirse ne olur?

15 maçtan oynanması gereken tarihlerde yapılamayan veya yarıda kalan maçların sonuçları;

OYNANMAMA ya da İKİNCİ YARI BAŞLAMADAN ERTELEME/İPTAL DURUMU: İptal edilen bir müsabaka ilgili oyun dönemi kapanana kadar yeniden oynanmazsa veya müsabaka ikinci yarının başlamasından önce tehir edilmişse ve oyun dönemi kapanana kadar başlangıç anından itibaren veya tehir edildiği dakikadan itibaren oynanmazsa veya hangi takımın ev sahibi, hangisinin deplasman takımı olduğuyla ilgili olarak değişiklik yapılmışsa, o müsabakanın sonucu noter tarafından yapılacak çekilişle belirlenir.

İKİNCİ YARIDA ERTELEME/İPTAL DURUMU: Bir müsabaka ikinci yarıda tehir edilmişse ve oyun dönemi kapanana kadar başlangıç anından itibaren veya tehir edildiği dakikadan itibaren yeniden oynanmazsa, o müsabaka için tehir edildiği andaki sonuç nihai olarak değerlendirilir.

NOTER ÇEKİLİŞ USÜLÜ

Bir programda iptal edilen veya gereken tarihlerde oynanamayan müsabaka olduğu takdirde, o müsabakanın sonucu çekilişle belirlenir. Teşkilat bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından her iki takım için ayrı ayrı geriye dönük son beş haftadaki resmi lig müsabakası sonuçlarına göre, birinci takımın aldığı her galibiyet için 1 numaralı top, her beraberlik için 0 numaralı top ve her mağlubiyet için 2 numaralı top, ikinci takımın aldığı her galibiyet için 2 numaralı top, her beraberlik için 0 numaralı top ve her mağlubiyet için 1 numaralı top (toplam 10 adet top) içinden noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenir ve 1 numaralı top çekilirse birinci takım kazanmış sayılır, 0 numaralı top çekilirse maç sonucu berabere olarak kabul edilir, 2 numaralı top çekilirse de ikinci takım kazanmış sayılır.

Spor Toto maç sonuçları...

Galatasaray 0-0 Beşiktaş

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Trabzonspor 1-1 Başakşehir

Ankaragücü 2-1 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 2-0 Göztepe

Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği

Alanyaspor 1-0 Gaziantep FK

Kayserispor 2-1 Yeni Malatyaspor

Antalyaspor - Sivasspor (Oynanmadı)

Brigton - Arsenal (Kura çekilecek)

West Ham - Wolverhampton (Kura çekilecek)

Tottenham - M.United (Kura çekilecek)

B.Dortmund - Schalke (Kura çekilecek)

A. Bilbao - A. Madrid (Kura çekilecek)

Granada - Getafe (Kura çekilecek)