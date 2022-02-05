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Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor maç sonucu: 24-23

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında Spor Toto SK, Köyceğiz Belediyespor'u 24-23 mağlup etti.

05 Şubat 2022, Cumartesi 23:31 Son Güncelleme:
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Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor maç sonucu: 24-23

Hentbol Erkekler Süper Lig 'in 14. haftasında Spor Toto SK, Köyceğiz Belediyespor'u 24-23 mağlup etti.

Salon: THF

Hakemler: Fırat Beyde, Melih Çobanoğlu

Spor Toto: Yunus Özmusul, Coşkun Göktepe - Alp Eren Pektaş 6, Durmuş Ali Tınkır 7, Uğur Erceylan 1, Mevlüt Kaan 2, Tuğberk Çatkın 3, İbrahim Üçdağ 3, Atakan Şirin 1, Sarp Seymen 1, Şener Can, Veli Kara

Köyceğiz Belediyespor: Ali Aras, Memiş Mert Öztürk - Emre Tosun 2, Burak Dağcı 2, Mehmet Bulut 2, Lupesco 3, Behçet Çimen 3, Ekrem Tüfekçidere 5, Şuayip Işıldak 2, Hüseyin Pamuk 3, Talha Kurd 1, Hakan Avvuran, Furkan Giray Özkara


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