Spor Toto-İnegöl Belediyespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8’incilik etabı üçüncü maçında Spor Toto, konuk ettiği İnegöl Belediyespor’u 3-0 yendi. Bu sonuçla seride rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Spor Toto, 5’incilik için Halkbank ile karşılaşacak. İnegöl Belediyespor ise 7’ncilik için Altekma ile mücadele edecek.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ferreira)

İnegöl Belediyespor: Gjorgiev, Valchev, Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Ahmet Arslan (Caner Dengin, Ahmet Emre Çetinkaya, Berkun Eber Üstündağ, Mehmet Almaz)

Setler: 25-16, 25-20, 25-20

Süre: 79 dakika (22, 27, 30)