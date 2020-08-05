Spor Toto Gelişim Ligleri’nde yeni sezon planlaması belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Gelişim Ligleri kapsamında yer alan Elit Ligler ve Bölgesel Gelişim Ligleri’ne ait 2020-2021 sezon planlaması, katılımcı kulüplerin tüm hazırlıklarını yapabilmesi ve yıllık sezon planlamalarını eksiksiz olarak gerçekleştirebilmeleri için hazırlandı.

Spor Toto Gelişim Elit A-B 17 Yaş, Elit A-B 19 Yaş kategorilerinde maçların, Süper Lig müsabakaları ile aynı tarihte başlaması planlandı.

Spor Toto Gelişim Elit 14-15 yaş ile 16 yaş liglerinde gruplar belirlendi. Bölgesel Gelişim Ligi 15, 16, 17 ve 19 yaş kategori grupları ile bu liglerde sezon planlaması daha sonra açıklanacak.