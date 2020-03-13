Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Spor Toto Gelişim Ligleri, kadın ligleri, yıldız kızlar müsabakaları ve antrenör lisans kurslarını erteledi.

TFF’den yapılan açıklamada, ilkokul, ortaokul ve liselerle ilgili alınan tatil kararı hatırlatılarak, "Tatil kararı doğrultusunda Spor Toto Gelişim Ligleri ertelendi. Ayrıca kadın ligleri, yıldız kızlar müsabakaları ve antrenör lisans kursları da ileri bir tarihe bırakıldı. Spor Toto Gelişim Ligleri (Elit ve Bölgesel) ile kadın ligleri müsabakalarının oynanacağı tarihler ile antrenör lisans kurslarının yeniden başlayacağı tarihler gelişmeler çerçevesinde kamuoyuna duyurulacak." denildi.



