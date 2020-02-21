Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 19. haftanın ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto’yu 3-0 yendi.

21 Şubat 2020, Cuma 23:37 Son Güncelleme:
- A +
Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 19. haftanın ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto’yu 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Bilal Çağlar

Spor Toto: Lincoln, Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur, Ahmet Tümer, Kadir Cin)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel (Onurcan Çakır, Yasin Aydın)

Setler: 24-26, 18-25, 19-25

Süre: 85 dakika (28, 29, 28)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...