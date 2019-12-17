Spor Toto'da bu hafta 15 bilen çıkmazken 14 bilen tek talihli 591.512,37 TL gibi oldukça yüksek bir ikramiye kazandı. Süper Lig'de zirve mücadelesi yapan Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanamadığı hafta, gelecek haftaya 1.035.146,65 TL ödül devretti.

12 bilen 53 kişi 13.950,76 TL ikramiye kazandı

Bu hafta 12 bilen talihliler bile normalin çok üzerinde ikramiye kazandı. Sürpriz sonuçların alınmasının ardından 12 maçı doğru tahmin eden talihliler 13.950,76 TL ikramiye kazandı. Sadece 2 TL kupon yapan 14 maçı doğru bilen talihli 591.512,37 TL, 13 maçı doğru bilen dört talihli ise 147.878,09 TL ikramiye kazandı.