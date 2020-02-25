Spor Toto-CEZ Karlovarsko maç sonucu: 3-0

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko’yu 3-0 mağlup etti.
Bu maçın rövanşı, 4 Mart’ta Çekya’nın Karlovy Vary kentinde yapılacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Veaceslav Prozorov (Moldova), Aleksandra Balandzic (Sırbistan)
Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Williams, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
CEZ Karlovarsko: Rejlek, Wiese, Wilson, Tichacek, Lux, Patocka (Pfeffer, Dzavoronok, Vasina)
Setler: 25-22, 25-19, 25-19
Süre: 72 dakika (26, 22, 24)