Spor Toto-Arkasspor maç sonucu: 3-2

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 22. hafta mücadelesinde Spor Toto, sahasında Arkasspor’u 3-2 mağlup etti.

14 Mart 2020, Cumartesi 20:55 Son Güncelleme:
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Spor Toto-Arkasspor maç sonucu: 3-2

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 22. hafta mücadelesinde Spor Toto, sahasında Arkasspor’u 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Ahmet Tümer, Lincoln, Ali Deniz Yılmaz, Fatih Eren Uğur, Gelinksi, Nascimento (Deniz İvgen)

Arkasspor: Muhammet Kaya, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Burak Çevik, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-20, 18-25, 25-21, 19-25, 15-10

Süre: 106 dakika (24, 22, 24, 22, 14)

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