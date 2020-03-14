Spor Toto-Arkasspor maç sonucu: 3-2

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 22. hafta mücadelesinde Spor Toto, sahasında Arkasspor’u 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Spor Toto: Ahmet Tümer, Lincoln, Ali Deniz Yılmaz, Fatih Eren Uğur, Gelinksi, Nascimento (Deniz İvgen)
Arkasspor: Muhammet Kaya, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Burak Çevik, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija)
Setler: 25-20, 18-25, 25-21, 19-25, 15-10
Süre: 106 dakika (24, 22, 24, 22, 14)