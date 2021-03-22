Spor Toto 1.Lig'de 27 hafta geride kalırken Arnavut oyuncu Eduard Rroca, sezona damga vuran isimlerden biri oldu. İstanbulspor'a bu sezon başında transfer olan Rroca, 9 kez arkadaşlarına gol pası verdi ve TFF 1.Lig'de ilk sırada yer aldı.

Süper Lig'e çıkma yolunda iddiası bulunan takımlardan İstanbulspor adına bu sezon 9 asist yapan Rroca ayrıca 7 gol kaydetmeyi başardı.

Spor Toto 1.Lig'de bu sezon en çok asist yapan oyuncular

9 - Eduard Rroca (İstanbulspor)

7 - Melih Okutan (Boluspor)

7 - Burak Altıparmak ( Bursaspor )

7 - Pa Dibba (Adana Demirspor)

7 - Sergio Junior (Giresunspor)





1993 doğumlu Eduard Rroca, İstanbulspor'da 61 numaralı formayı giyiyor. Son olarak Kukesi forması giyen Rroca, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de edinirken Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan hazırlık maçında bir gol atmıştı