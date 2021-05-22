Spor Toto 1.Lig'de ( TFF 1.Lig ) Play-Off sisteminin uygulanmaya başladığı 2005-06 sezonundan bu yana ilginç bir istatistik var. Normal sezonu 3.sıra ile 6.sıra arasında bitiren takımların oynadığı Play-Off serisine en üst basamaktan giren yani 3.sırada ligi bitiren takımlar geride kalan 16 sezonda sadece bir kez Süper Lig'e yükseldi.

Sadece Alanyaspor başardı

Aytemiz Alanyaspor 2015-16 sezonunda normal sezonu 3.bitirip Play-Off finali sonrası Süper Lig'e çıkarken diğer 3.sıra takımları başarılı olamadı.

2005-2006'dan bu yana Boluspor 2 kez normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Altay, Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Gaziantep FK), Çaykur Rizespor , 1461 Trabzon ( Trabzonspor 'la olan ilişkileri yüzünden Play-Off oynamadı), Orduspor, Alanyaspor ve Eskişehirspor'un yanı sıra Hatayspor da birer kez ligi 3. sırada bitirmelerine rağmen adlarını Süper Lig'e yazdıramadı. 2019-2020'de normal sezonu Adana Demirspor 3.sırada bitirdi ve Play-Off final maçında Fatih Karagümrük karşısına çıktı. Adana Demirspor geçen sezon seri penaltılarla finali kaybetmiş ve Süper Lig'e çıkmayı bir sezon ertelemişti.

Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Samsunspor da bu sezon ligi averajla 3.sırada bitirdi ve yarı finalde Altınordu karşısında elenip, Süper Lig hayalini gerçekleştiremedi.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru